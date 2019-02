Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per costruire il muro | “C’è crisi della

Donald Trump pronto a dichiarare l'emergenza nazionale al confine con il Messico : Il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca ha annunciato la dichiarazione del l'emergenza nazionale al confine con il Messico : "Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia"."Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile", ha ...

'Siamo nati liberi'. Donald Trump - il trionfo davanti ai socialisti Sanders e Ocasio Cortez : ... "Mr Gorbatchev, butta giu' quel muro",, era stato spiritoso nel prendere in giro il socialismo come ideologia politica: "Il socialismo funziona soltanto in due posti", disse Reagan una volta. "In ...