Don Salvi vescovo ausiliare Perugia

Salvini alle Donne : "San Valentino? Una festa da abolire" : Salvini alle donne: "San Valentino? Una festa da abolire" Il vicepremier ha postato una foto in cui è ritratto da solo mentre guarda fuori da una finestra. Nella didascalia, proprio nel giorno dedicato agli innamorati, prima ringrazia tutte le donne per il supporto, poi dice la sua sul 14 ...

Nasce il “Milan Club Parlamento” : maglia di Piatek in Dono a Salvini : Salvini riceve in dono la maglia di Piatek come regalo per la nascita del “Milan Club Parlamento” La maglia del nuovo bomber rossonero, il polacco Piatek. Questo il ‘regalo’ che il nuovo ‘Milan Club Parlamento’ ha voluto fare oggi a Matteo Salvini, appassionato tifoso milanista. Per impegni di governo il leader della Lega oggi non ha potuto partecipare alla presentazione del circolo degli onorevoli ...

Sanremo - Salvini appoggia Don Aldo : 'Pronunciata per ben cinque volte la parola Satana' : Matteo Salvini ha rilanciato le preoccupazioni di don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Giovanni XXIII, in merito al Festival di Sanremo. Secondo il prelato, sostenuto anche dal ministro degli Interni, durante lo sketch di Virginia Raffaele si sarebbe invocato il demonio, Satana in persona per l'esattezza. Sanremo, Salvini e Don Aldo Buonaiuto contro la scenetta di Virginia Raffaele Nel post di Facebook del vicepremier leghista, ...

Prete pro Salvini - Don Vitaliano sfida : «Farò cantare Mahmood in chiesa» : «Non si può sentire, è semplicemente vergognosa» ha detto di «Soldi», la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e del suo interPrete Mahmood, don Salvatore...

Sanremo 2019 - "Satana al Festival". Matteo Salvini e Don Aldo Bonaiuto contro Virginia Raffaele : C'era Satana a Sanremo. Anche Matteo Salvini si schiera con don Aldo Bonaiuto e la sua clamorosa accusa al Festival: "Capisco e condivido le sue preoccupazioni", ha dichiarato il ministro degli Interni. Il religioso è responsabile del Servizio nazionale anti-sette e si è detto "allibito" per lo sket

Sanremo 2019 - Don Salvatore Picca il prete pro-Salvini massacra Salvini : "Vinci se sei musulmano e drogato" : Contro la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo si è scagliato anche don Salvatore Picca, parroco di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, oltre che convinto sostenitore di Matteo Salvini. Già in passato il parroco aveva preso le parti del leader della Lega criticando la copertin

Bankitalia : Salvini - deciDono Conte-Tria : ROMA, 11 FEB - "Le nomine non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di chi è più bravo: ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi affido alla loro competenza e alle loro scelte". Lo ha detto Matteo Salvini su Bankitalia. "Non conosco Signorini ma troveremo un accordo in Cdm", ha aggiunto. "E' chiaro che qualcosa va ...

Matteo Salvini - orrore puro di Chef Rubio : 'Subumano - non vali un caz***. E le tue Donne...' : Questo scatena ancora una volta Chef Rubio , sempre più fuori controllo, il quale riversa tutto il suo livore sempre sul social: 'Io dico che non ce capisci'n caz*** né de musica né de politica né de ...

Paolo Becchi : "Matteo Salvini e il segnale dato ai suoi". Il terrore di M5s e Berlusconi : non lo prenDono più : Domenica si vota in Abruzzo. Una Regione con quasi un milione e mezzo di abitanti, centrale dal punto di vista geografico ma economicamente molto legata all' Italia meridionale. Le votazioni in questa Regione sono il primo vero test elettorale dopo le elezioni politiche. E questo spiega perché Centr

Di Maio e Toninelli difenDono Salvini - ma inciampano su Dublino : Tra il vertice europeo sull'immigrazione e un comizio elettorale a Pescara, Matteo Salvini ha preferito quest'ultimo. Il vicepremier ha detto che non avrebbe partecipato alla riunione di Bucarest dei ...

Michela - la Donna che ha fermato il rapinatore di Grottammare : 'Io romena in Italia dal 2003 sono con Salvini' : Grottammare Parla Michela, la donna romena che, ieri sera, ha fermato insieme a Marco Cipolletta, l'uomo che aveva appena scippato una donna fuori dall'ufficio postale di Grottammare . Ecco la sua ...