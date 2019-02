Domenica 24 febbraio la Valle d’Aosta celebra il 71° anniversario dello Statuto speciale

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 17 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (seconda parte), 644 e 645 (prima parte) di Una VITA di domenica 17 febbraio 2019: Belarmino si inventa diverse scuse per non recarsi a ritirare i soldi in Comune e così ci fa andare Antoñito. Una volta ricevuti i soldi, chiede al ragazzo di custodirli nella cassaforte del padre. Olga desidera unirsi al viaggio di Samuel e Blanca, ma alla fine la sorella la convince a restare a casa. Ursula scopre la destinazione del ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 16 e Domenica 17 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019: Bill (Don Diamont) desidera Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma lei ama solo Liam (Scott Clifton). Wyatt (Darin Brooks) confessa a Katie (Heather Tom) di essere preoccupato per suo fratello, devastato dalla notizia di un’ipotetica relazione tra Bill e Steffy. Liam dice a Steffy che sta per sposare Hope (Annika Noelle) ma lei non la prende bene e chiede almeno di ...

Elezioni regionali : Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna : Dopo la tornata elettorale abruzzese dello scorso 10 febbraio, il 24 dello stesso mese toccherà alla Sardegna votare per il rinnovo delle giunta e del presidente della regione e il Movimento Cinque Stelle rischia di ottenere un nuovo fallimento. Alcuni sondaggi evidenziano un'elevata preferenza per il candidato del centrodestra Christian Solinas, il secondo posto sembra spettare al centrosinistra con Massimo Zedda, attualmente sindaco di ...

Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli! : Domenica 17 febbraio ritorna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli: info e dettagli sull’evento Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli, alla sua 48esima edizione. Il Circolo Nautico Torre del Greco organizza il Trofeo Città Torre del Greco, sesta tappa dell’Invernale che assegna le coppe “Antonio Di Giacomo”, “Nicola De Dilectis”, “Mario Martinez” e il ...

Milano. Il circo Arlecchino Domenica 17 febbraio allo Spazio Teatro 89 : Cambio di programmazione. Il circo Arlecchino sostituisce lo spettacolo Strip, rinviato a data da destinarsi. Si intitola “Il circo Arlecchino” lo

Ascolti Tv Domenica 10 febbraio : Domenica In vola alto - l’Isola cala : Ascolti Tv Domenica 10 febbraio: Domenica In aoncuista più di 5 milioni di telespettatori Domenica In batte, a livello di Ascolti tv, Domenica Vintage di Barbara D’Urso. Mara Venier su Rai Uno, con la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2019, conquista nella prima parte il 28,5% di share con di 5.214.000, nella seconda […] L'articolo Ascolti Tv Domenica 10 febbraio: Domenica In vola alto, l’Isola cala proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 10 febbraio 2019. Fazio 18.5%-15% - L’Isola dei Famosi 13.8%. Domenica In 28.5%-27.1%-26.4% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Virginia Raffaele Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.764.000 spettatori pari al 18.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.606.000 (15%). Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.399.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di 2.400.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.708.000 spettatori con ...

Ascolti tv Domenica 10 febbraio 2019 : Il giorno dopo Sanremo è sempre 'tutto' per domenica In. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Isola dei Famosi - diretta quarta puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : ecco cosa succederà stasera : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Domenica 10 febbraio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di domenica 10 febbraio 2019: Su Rai 1 Fabio Fazio è al timone del tradizionale appuntamento col talk show Che tempo che fa. Rai 2 dedica la serata al telefilm di successo The Good Doctor (episodi 2×03 e 2×04) con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Chuku Modu. Su Rai 3 Gloria Guida conduce il programma Le Ragazze. Su Canale 5 torna l’appuntamento col reality show L’isola ...

Domenica 10 Febbraio - clima Primaverile in pieno Inverno : +21°C in Sardegna - +19°C a Pescara - +18°C in Romagna [DATI] : 1/5 ...