Diventa padre a 93 anni nel foggiano La mamma una 42enne sposata in Marocco

Miracolo a Foggia : uomo Diventa padre a 93 anni; la mamma ne ha 42 : Una donna di 42 anni di origini marocchine ha dato alla luce un bambino all'ospedale di Cerignola. Al suo capezzale il papà: un ex fabbro in pensione della veneranda età di 93 anni.Continua a leggere

Richard Gere Diventa padre a 69 anni : Richard Gere, che da meno di un anno ha sposato Alejandra Silva, è diventato padre all'età di sessantanove anni. Sua moglie, più giovane di lui di trentatré anni, ha dato alla luce un maschio a New York, come annunciato dalla rivista iberica Hola. Gere è diventato papà per la seconda volta anche se per la coppia di coniugi si tratta del primo figlio insieme. I diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito alla nascita, la cui ...

Francesco Chiofalo tra tumore e voglia di Diventare padre : ‘Dopo Selvaggia non mi sono più innamorato’ : Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, ospite sabato 9 febbraio a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del tumore e dell’operazione per asportarlo a cui si è sottoposto a dicembre. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Francesco racconta: “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue ...

Lorenzo e gli auguri a papà Vasco Rossi : «Ti ho conosciuto uomo - sei Diventato grande padre» : Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Vasco Rossi a Venezia 72Una lunga vita spericolata, in cui trova spazio anche la festa di compleanno. A Zocca, tra Bologna e Modena, una lunga serata di musica e omaggi organizzata dal figlio Lorenzo (la mamma è Gabri). La data, del ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può Diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere

Adrian - Rosita difende il padre Adriano Celentano : “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo programma è Diventato immortale” : Su Adrian, il programma di Adriano Celentano andato in onda lunedì 21 e martedì 22 gennaio su Canale5 (le prime di nove puntate) si è scritto e soprattutto detto molto. Non solo sul fronte auditel ma anche per via delle tante critiche che, soprattutto sui social, sono piovute sul programma e sullo stesso Celentano. A difenderlo ora è la figlia Rosita che, in un’intervista a Spy, spiega: “Credo sia abbastanza irrilevante andare alla ...

Francesco Chiofalo spiazza tutti : 'Voglio Diventare padre' : Il giorno dell'intervento sembra ormai lontano e Francesco Chiofalo sta cercando piano piano di riprendere in mano la sua vita. Ovviamente le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Ha ancora grossi problemi motori e psicologici, ma sta lottando senza sosta per tornare alla sua vita di sempre. I fan sono molto curiosi di sapere le evoluzioni delle sue condizioni e, pertanto, lo tempestano di domande e curiosità a cui il ragazzo risponde ...

Adrian - Rosita Celentano la spara grossissima : "Cosa è Diventato mio padre dopo lo show" : "Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse settimane... Solo una cosa è certa: con Adrian Celentano è diventato immortale". Non usa mezze parole Rosita Celentano per commentare, in un’intervista