DIRETTA GIGANTE ARE Mondiali sci 2019 streaming video e tv | l' albo d' oro della prova

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Hirscher favorito - Tonetti e De Aliprandini per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA GIGANTE maschile Mondiali 2019 : orario d’inizio - tv e streaming : Oggi, venerdì 15 febbraio, si assegnerà il nono titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom Gigante maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 14.15 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 98 atleti da 55 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, Manfred Moelgg con il 18, Riccardo Tonetti con il 21 e Simon Maurberger con il 35. Seconda manche ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Brignone e Bassino si giocano la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Sci alpino - Gigante femminile LIVE : orario d’inizio e come vederlo in tv e DIRETTA streaming : Oggi giovedì 14 febbraio si disputa il Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, sulla pista di Are (Svezia) ricomincia la rassegna iridata dopo un giorno di pausa e si preannuncia grande spettacolo con la prima prova tecnica che apre il lungo weekend conclusivo di questa manifestazione. Tra le porte larghe c’è come sempre una sola e unica grandissima favorita: Mikaela Shiffrin, che ha vinto la medaglia d’oro nel superG ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Tommasone non firma l’impresa nella boxe - cancellato il gigante di Garmisch : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 - DIRETTA e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 10.30 : diretta Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

DIRETTA GIGANTE MARIBOR / Vittoria ex-aequo per Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova! - Coppa del mondo sci - : DIRETTA GIGANTE MARIBOR: Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova hanno vinto ex-aequo la gara slovena per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 1 febbraio 2019.