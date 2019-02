Dietro ai 90 anni dei Patti Lateranensi la storia della “particolare” laicità italiana

Perché i Patti Lateranensi hanno retto 90 anni - Dietro c’è la storia della “particolare” laicità italiana : Sono passati novant'anni dalla firma dei Patti tra Santa Sede e Mussolini nel salone papale del palazzo del Laterano a Roma.Nel febbraio 1929, il giovane Montini (poi Paolo VI) espresse perplessità sulla scelta, mentre alcune personalità liberali restarono sorprese che la Santa Sede chiudesse la storica "questione romana" proprio con il fascismo.Eppure i Patti reggono ancora a quasi un secolo dalla firma. Sono composti da tre ...

Ischia - il contestatore interrompe il meeting leghista : “Ci insultate da 30 anni Dietro quella bandiera”. E il video diventa virale : Durante la sua visita a Ischia, dove venerdì 8 febbraio ha incontrato gli attivisti leghisti per discutere dei referenti territoriali, il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa è stato contestato da Gigi Lista, attivista napoletano molto noto sul web e ideatore del progetto “Noi siamo nessuno”. Nella sala semivuota dell’hotel re Ferdinando, dove era stato organizzato il meeting, Lista si è alzato e ha interrotto ...

Pescara - Gasparri mostra il Dietro le quinte della conferenza di Berlusconi : “Resiste ad acciacchi e malanni” : “Eccoci qui nel back-stage”. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in un video-selfie racconta il dietro le quinte della manifestazione che a Pescara ha visto intervenire tutti i tre leader del Centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni (protagonisti anche di un’imitazione del leader di Forza Italia). Una conferenza a sostegno del candidato alle elezioni regionali in Abruzzo, Marco Marsilio, che ...

Amazon - l'ombra di Trump e altri intrighi Dietro il ricatto ai danni di Bezos : Lo sfondo è la guerra senza quartiere tra l'uomo più ricco del mondo e l'uomo più potente del mondo. L'ultimo capitolo di questa vicenda riserva una sorpresa clamorosa: metà scandalo porno, metà intrigo mafioso degno del Padrino e dei Soprano. Il fondatore, azionista di controllo e chief ...

Armi nucleari - la guerra fredda di Trump e Putin riporta il mondo 32 anni inDietro : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato Inf che togliendo i...

InDietro nel tempo di 110 milioni di anni per studiare i segni dell’invecchiamento sull’elasticità dei materiali : Un team internazionale di ricercatori, guidato da Tullio Scopigno del Dipartimento di Fisica della Sapienza, ha scoperto quali sono gli effetti dell’invecchiamento sulle proprietà elastiche di una resina, utilizzando un fossile millenario di ambra proveniente dal giacimento di El Soplao in Cantabria, scoperto recentemente. I materiali amorfi come l’ambra (resine, polimeri, vetri e ceramiche) sono metastabili, ovvero si trovano in uno stato ...

Multe cancellate - Lotito : «Pago sei milioni di tasse tutti gli anni - mica corro Dietro a due contravvenzioni» : Alla prima telefonata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non si accorge di essere in linea. «Non ne posso più, oggi me stanno a rompe tutti con sta storia delle Multe,...

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore Dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Anticipazioni Uomini e donne : passi inDietro per Mastroianni - Teresa prossima alla scelta : Si è tenuta ieri 17 gennaio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne: presenti in studio i tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, mentre Andrea Cerioli non faceva parte del gruppo dopo la scelta avvenuta la scorsa settimana. Teresa ha subito annunciato che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima puntata: in settimana, infatti, registrerà la scelta che verrà effettuata in una ...

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardi sceglie ma finge - passo inDietro per Mastroianni : Sebbene Uomini e donne sia ancora in pausa su Canale 5 in attesa del ritorno di lunedì 7 gennaio, le registrazioni dedicate al Trono Classico vengono effettuate regolarmente come conferma quanto accaduto ieri, 3 gennaio, nello studio di Cinecittà. I tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez si sono ritrovati al cospetto di Maria De Filippi e non sono mancate le sorprese, in particolare per uno ...

Reddito di cittadinanza - Dietrofront della Finlandia dopo 2 anni : Henley ribadisce che ci sono altri schemi molto simili, in varie parti del mondo, pronti a partire sul modello finlandese: dall'Ontario passando per il Kenya rurale, Barcellona e Glasgow. ' Una ...

Belve (Nove) - Paola Turci a Francesca Fagnani : “Ho subito molestie a 13 anni. Se tornassi inDietro andrei in un centro antiviolenza” : “Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito”. Paola Turci, ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani su Nove venerdì 28 dicembre alle 22.45, rivela per la prima volta un episodio drammatico della sua vita. “Nel 2005 esce l’album ‘Tra i fuochi in mezzo ...

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è Dietro al rinvio del voto sulla manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Circo con animali - l'Italia è inDietro di 50 anni : il video shock degli orrori : Due terzi dei paesi dell'Unione Europea hanno già vietato l' impiego di animali negli spettacoli circensi. In Italia invece vengono utilizzati ancora elefanti, tigri e altri animali per 'divertire' ...