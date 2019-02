Diciotti | il M5s sceglie online se dare l' autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini

Caso Diciotti - M5s su Salvini deciderà con il voto sulla piattaforma Rousseau : Il Movimento 5 stelle ha deciso: sarà la base a scegliere il voto dei senatori pentasellati sull'autorizzazione a procedere contro Salvini sul Caso Diciotti la base, attraverso una consultazione online. Lo scrive l'AdnKronos, secondo la quale domenica 17 febbraio il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il voto della rete sul Caso Diciotti. La consultazione si terrà sulla piattaforma Rousseau l'indomani, lunedì. La sera ...

Caso Diciotti - M5s su Salvini deciderà online. Voto sulla piattaforma Rousseau : Il Movimento 5 stelle ha deciso: sull'autorizzazione a procedere contro Salvini sul Caso Diciotti deciderà la base, attraverso una consultazione online. Lo scrive l'AdnKronos, secondo la quale domenica 17 febbraio il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il Voto della rete sul Caso Diciotti. La consultazione si terrà sulla piattaforma Rousseau l'indomani, lunedì. La sera stessa, Luigi Di Maio vedrà i parlamentari 5 ...

Martedì 19 febbraio il voto sul caso Diciotti - M5S diviso sull’immunità a Salvini : Martedì 19 febbraio è una data importante per Matteo Salvini. Ma non solo, il termine fissato per decidere l’immunità del Ministro dell’Interno relativamente al caso Diciotti, potrebbe diventare la miccia per innescare una crisi che provocherebbe scossoni nel Governo italiano. Sono in gioco equilibri millimetrici nella maggioranza, e a decidere la sorte di Salvini saranno proprio i 5 Stelle, alleati di Governo in un matrimonio che sembra reggere ...

Alla fine cosa voterà il M5s sul caso Diciotti? : ... che non fa parte della Giunta, ha ribadito la sua contrarietà: 'Lo Stato e il governo non coincidono', ha affermato spiegando che 'se non si riesce a fare una buona politica per convincere l'Unione ...

Alla fine cosa voterà il M5s sul caso Diciotti? : Con tre giorni di anticipo sul calendario fissato dal Regolamento, la Giunta delle immunità del Senato voterà nel pomeriggio di martedì prossimo la proposta del relatore, Maurizio Gasparri, di respingere l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, che il Tribunale dei ministri di Catania accusa di sequestro di persona aggravato. Il caso Diciotti, la vicenda della nave della Guardia costiera bloccata per giorni lo scorso ...

Caso Diciotti - voto sul processo a Salvini sarà martedì 19. Giarrusso (M5S) : stiamo ancora ragionando : Caso Diciotti, si voterà martedì 19 febbraio sul processo a Matteo Salvini. La discussione della Giunta per le immunità del Senato si è conclusa e si riunirà...

Diciotti - Luigi Di Maio gioca sporco : Matteo Salvini a processo - la mossa del M5s : Pronta la gogna grillina per Matteo Salvini . Secondo nuove indiscrezioni il Movimento 5 Stelle starebbe per affidarsi alla rete dei suoi iscritti e a un voto online su Rousseau per decidere come ...

Caso Diciotti - per M5S Salvini val bene un No : "Prima si chiude meglio è", dice Francesco Urraro alzando gli occhi alla magnifica cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza, illuminata dal sole. Sotto le ombre si sono già allungate, e un vento fresco spinge i senatori a varcare la Giunta per le immunità, dove si decide la sorte di Matteo Salvini. Il senatore del Movimento 5 stelle aggiunge: "Lo sa quanto lavoro abbiamo da fare? Oggi e domani si discute, poi ...

Diciotti - M5s verso il no al processo a Salvini : Sono ancora in bilico i senatori M5s su come votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Questa almeno è la posizione ufficiale. Lunedì sera è prevista l'assemblea dei parlamentari pentastellati con Luigi Di Maio e in quella sede il tema sarà approfondito. Si tratta di trovare una sintesi tra il profilo tecnico-giuridico e quello politico, sintesi non facile per il Movimento che si è sempre dichiarato a favore delle ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “Gli attivisti capirebbero il no al processo per Salvini. Nostri principi non sono in discussione” : Sul caso Diciotti i 5 stelle non hanno ancora deciso come votare e sul tavolo resta l’ipotesi di consultare gli iscritti con un voto online. Ma intanto il senatore M5s Mario Giarrusso, al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, ha detto che se il Movimento dovesse scegliere di negare il processo a Matteo Salvini non avrebbero difficoltà a spiegarlo ai loro sostenitori: “Se la base capirebbe? Non esiste ...

Diciotti - Giarrusso : "No a procedere? Attivisti M5s capirebbero" : In secondo luogo, non condivido l'assunto che se questa è una mia linea politica, di per sé diventa una linea politica dello Stato, altrimenti dovremmo dedurre che decido io, che lo Stato sono io". E'...

Diciotti - Fattori (M5S) : “Salvini non ha agito per interesse nazionale. Da governo ammissione di colpa” : “Noi abbiamo sempre detto che non eravamo a favore di immunità di questo genere, è chiaro questa è stata un’azione di governo, ma noi senatori siamo chiamati a dire se è stata un’azione di governo dettata da interessi nazionali costituzionalmente rilevanti, quindi la domanda che a noi pongono non è se Salvini è colpevole o innocente, ma se il ministro ha agito per l’interesse nazionale? A mio avviso no e quando poi dal ...

Caso Diciotti - la proposta di Paragone : “M5s decida dopo un referendum tra gli iscritti” : Sul Caso della nave Diciotti e dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, il Movimento 5 Stelle dovrebbe decidere cosa votare dopo un referendum sulla piattaforma Rousseau tra gli iscritti. Questa è l'opinione del senatore Gianluigi Paragone: "La decisione non può prescindere da una condivisione e una collegialità che va oltre il gruppo parlamentare”.Continua a leggere

Matteo Salvini - voci sulla vendetta delle manette : il M5s pronto a fregarlo sulla Diciotti? : Il caso Diciotti è un vero e proprio tormento per Luigi Di Maio. Perché lui non è di certo uno di quelli che vuole fare da scudo a Matteo Salvini per evitargli il processo. Anche se alla fine, il vicepremier grillino si dovrà sacrificare. In nome del governo, delle poltrone e del reddito di cittadin