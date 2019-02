Diawara ritrovi Diawara: per sé e per il Napoli

ilnapolista

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L’ultimo del centrocampo Manca Amadouall’esame del centrocampo che ilsta ha fatto questa mattina. Oltre ad Allan ovviamente, ma Allan in questo caso non ha esami da superare. Abbiamo scritto di Fabian Ruiz e di Zielinski. Il quarto e ultimo della lista è il 21enne della Guinea. Ieri sera, contro lo Zurigo, Ancelotti gli ha concesso più di trenta minuti. Il centrocampista non ha particolarmente brillato. Ha come alibi l’essere entrato a partita di fatto conclusa. Si è fatto pure ammonire. Anche per lui questi mesi saranno particolarmente importanti. La partenza di Hamsik lo responsabilizza al pari degli altri.Fin qui,è stata una mezza delusione. Anche con Ancelotti. In campionato sicuramente supererà i minuti dello scorso anno. Non sappiamo se però riuscirà a far meglio di due anni fa quando giocò oltre mille minuti con 18 presenze....