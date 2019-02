Democrazia diretta e sovranismo | cosa accomuna i quattro partiti alleati del M5s in Europa

La Democrazia diretta non conquista Emmanuel Macron : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Guidesi : "Bene Democrazia diretta ma federalismo resta priorità" : "L'aumento delle possibilità di espressione dei cittadini equivale a una crescita della democrazia e della conoscenza, per cui non posso che reputarlo positivo". Lo spiega il sottosegretario alla ...

Buone ragioni per non credere alla Democrazia diretta : Non dico leggere Leopardi ma, almeno, Antonio Moresco che ne “Il grido” (Società editrice milanese) offre uno zibaldone shakerato di ragionevole sfiducia nella specie umana: quella che le masse, impermalosite dal trovarsi davanti uno specchio, etichettano con lo stupido nome di pessimismo. Moresco e

Referendum propositivo - esperti a confronto : «Così la Democrazia diretta diventa più digeribile» : «È vero che la politica e il Parlamento si sono macchiati della colpa di non aver mai preso sul serio le proposte di legge popolari - ribadisce Flick -. Ma siamo sicuri che il modo per rimediare a ...

Democrazia diretta sopravvalutata - sì ad accordo quadro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la Democrazia diretta : "Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sabato sera a Cagliari, durante un comizio in piazza San Cosimo, promosso in occasione della visita in Sardegna per la campagna elettorale per suppletive e regionali, a sostegno del ...

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la Democrazia diretta : 'Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta'. Così il vicepresidente del ...

Europee - M5s : 'Alleanze all'insegna della Democrazia diretta' : "Saremo decisivi nel prossimo Parlamento europeo". Il M5s, in vista delle Europee, tesse inedite alleanze con l'obiettivo di creare un nuovo gruppo in seno alla futura Eurocamera, che si formerà a ...

Europee - chi sono gli alleati del M5s : partiti uniti dalla Democrazia diretta. Ma divisi tra sovranismo e populismo : partiti giovani, tutti all’opposizione e con visioni politiche eterogenee, ma caratterizzati da una più o meno marcata spinta riformista nei confronti dell’Unione europea e dal punto fermo della democrazia diretta. sono queste le caratteristiche che accomunano le prime forze politiche che potrebbero formare il nuovo gruppo parlamentare guidato dal Movimento 5 Stelle dopo le elezioni Europee di maggio. Nomi svelati in un’intervista a Il Fatto ...

Gilet gialli da "adottare" e Democrazia diretta... Di Maio ha un problema : Nei 5 stelle monta il malcontento verso le azioni Luigi Di Maio impegnato a preparare il terreno per le prossime elezioni...

Di Maio a Gilet gialli : ‘Non mollate. Avete stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per Democrazia diretta’ : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Di Maio ai Gilet gialli : “Non mollate. Avete lo stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per Democrazia diretta” : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Un po' di sana e robusta Democrazia diretta : Eureka. Una cosa da fare c'è, a parte un crowdfunding per sostenere le spese legali contro il decreto insicurezza del Truce sulla scia del prode Orlando furioso e saggio, quando si comincia? ho l'...

I gilet gialli vogliono inaugurare la Democrazia diretta in Francia : Parigi. Tre lettere lasceranno il segno nel futuro prossimo della Francia: R, come referendum, I, come initiative, C, come citoyenne. Il referendum d’iniziativa civica, rivendicazione faro dei gilet gialli, si sta imponendo a Parigi come il tema centrale di questo 2019, il dossier su cui il presiden