Debutto in vetta per Irama in classifica Fimi con Giovani per sempre | Mahmood solo 6° con

: Debutto in vetta per @IRAMAPLUME in classifica Fimi con #Giovanipersempre, #Mahmood solo 6° con Gioventù bruciata… - OptiMagazine : Debutto in vetta per @IRAMAPLUME in classifica Fimi con #Giovanipersempre, #Mahmood solo 6° con Gioventù bruciata… - Pin_MB2 : RT @escitalia: Debutto in vetta alla classifica singoli FIMI per 'Soldi' di Mahmood! Come già accaduto con Marco Mengoni, Il Volo, Francesc… - leptismagna22 : RT @escitalia: Debutto in vetta alla classifica singoli FIMI per 'Soldi' di Mahmood! Come già accaduto con Marco Mengoni, Il Volo, Francesc… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)indebutta inconper. Il disco rappresenta una nuova versione di, nel quale ha incluso La ragazza con il cuore di latta e che in questi giorni sta presentando attraverso gli instore annunciati prima della partecipazione al Festival di Sanremo. Il suo ultimo disco di inediti ha seguito il successo di Plume, che ha pubblicato a ridosso della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e nel quale è incluso anche Nera, tormentone dell'estate 2018 ed eletto singolo più ascoltato in streaming. A seguire, il nuovo album di Ariana Grande - Thank You, Next - quindi Paranoia Airlines di Fedez che crolla dallaper occupare il terzo posto della big chart davanti a Ultimo con Peter pan, tornato alto in attesa del rilascio del nuovo album che porterà anche sul palco di San Siro. Al 5° posto si stabilisce la colonna sonora di Bohemian ...