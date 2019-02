De Ligt-Juventus | Paratici offre una contropartita | addio ai bianconeri

De Ligt Juventus - rischio asta per il centrale olandese classe 1999 : DE Ligt Juventus – Il nazionale orange, capitano dell’Ajax De Ligt, è l’obiettivo dichiarato di Paratici per la difesa. Il dirigente ha assistito al match tra lanceri e Real Madrid, all’esito del quale, stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbe stata una chiamata con Van Der Sar, DS dell’Ajax. De Ligt Juventus, Kean può […] More

Juventus - assalto al Golden Boy : Paratici stringe per De Ligt : Fabio Paratici , responsabile dell'area Sport della Juventus , non s'è accomodato in un posto esclusivo della Johan Cruijff Arena per godersi banalmente la serata di Champions . L' Ajax che mette il ...

Juventus - Paratici in missione per Zaniolo e de Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società molto equilibrata e razionale che ama programmare anzitempo per giocare sempre d'anticipo in campo e sul mercato. Con la riapertura della Champions League, la dirigenza della Continassa sta già vagliando i futuri obiettivi della sessione estiva. A tal proposito, il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici martedì è volato nella capitale per seguire la partita Roma-Porto, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa ...

De Ligt-Juventus : Paratici in tribuna per Ajax-Real - poi la conferma : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt. A confermarlo è stato lo stesso Paratici in maniera indiretta, il quale ha assistito al match di ieri sera tra Ajax e Real Madrid. Di fatto, l’osservato speciale del direttore sportivo era proprio il centrale difensivo olandese. Classe 1999, grinta, personalità, […] L'articolo De Ligt-Juventus: Paratici in tribuna per Ajax-Real, poi la conferma proviene da Serie A ...

De Ligt-Juventus - ora arriva anche la conferma : "Sì - è vero" : DE LIGT JUVENTUS- Edwind Van Der Sar, ex portiere della Juventus e attualmente dirigente dell'Ajax , intervistato ai microfoni della "Rai" dopo Ajax-Real Madrid, ha colto l'occasione anche per sottolineare anche alcune indiscrezioni di mercato. Van Der Sar ha ammesso il chiaro pressing della Juventus su De Ligt. "Sì, è vero, dico che sul giocatore […]

De Ligt-Juventus - bianconeri in vantaggio : il Barça si ritira dalla corsa : DE Ligt-Juventus – L'andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell'Ajax, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Matthijs de Ligt affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la Juventus, che lo […]

Juventus - Paratici conferma Dybala e Allegri e poi : 'De Ligt lo guardiamo con attenzione' : Questa estate il protagonista indiscusso del colpo Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio Fabio Paratici. Il ds bianconero insieme al procuratore Jorge Mendes è riuscito a portare CR7 a Torino. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Fabio Paratici ha parlato del colpo del secolo e di alcune strategie di mercato della Juventus. Il dirigente bianconero ha confermato la fiducia a Paulo Dybala, ha spiegato il colpo Ramsey e si è ...

Juventus su De Ligt : Raiola è la carta per battere Barcellona e Manchester City (RUMORS) : L’obiettivo per rinforzare la difesa della Juventus è De Ligt. Il centrale dell’Ajax è, da tempo, sul taccuino di Paratici che sta cercando il modo per portarlo a Torino battendo la concorrenza di Barcellona e Manchester City. L’asta è partita e il miglior alleato per i bianconeri sembra essere l’agente del calciatore, Mino Raiola, con il quale i rapporti sono ottimi. Juventus: Raiola è un alleato per De Ligt Nelle prossime settimane, la ...

De Ligt-Juventus - ribaltone totale : conferma del nuovo scenario! : DE LIGT JUVENTUS- Come noto, la Juventus proverà a mettere le mani su De Ligt in vista della prossima stagione. Il difensore dell'Ajax, classe 1999, potrebbe vestire la maglia della Juventus a cavallo della prossima estate. Difensore totale con margini di miglioramento notevoli. De Ligt andrebbe a rifondare l'assetto difensivo bianconero, il quale potrebbe perdere […]

Calciomercato Juventus - da Dybala a De Ligt : i possibili nuovi colpi (RUMORS) : La situazione di Paulo Dybala è una delle più delicate in casa Juventus. Il giocatore argentino, infatti, ha collezionato numerose panchine in questa stagione, anche a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, per questo sarebbe molto scontento. Il suo rendimento è sicuramente sceso rispetto agli anni passati, dunque potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta tra i 100 e i 130 milioni di euro e ...

Juventus - Agnelli al lavoro per De Ligt - sul difensore c'è molta concorrenza (RUMORS) : Nella sessione estiva di mercato, la Juventus probabilmente cercherà di rinforzare soprattutto la difesa. I bianconeri, infatti, vogliono trovare un giocatore giovane che possa diventare la colonna della loro retroguardia. Il nome che sembra in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs De Ligt. Sul difensore dell'Ajax però la concorrenza è molta, ma Andrea Agnelli sarebbe già al lavoro da tempo per provare a strappare il giocatore alla ...

De Ligt-Juventus - interviene Agnelli : ora cambia tutto! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall'odierna edizione del "Corriere dello Sport", la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Un affare che potrebbe decollare già nei prossimi mesi e che potrebbe portare il difensore a Torino grazie all'inserimento di Agnelli in prima persona. Il presidente bianconero, in occasione […]

De Ligt-Juventus - scontro tra Barça e Raiola : ora è sempre più bianconero : DE LIGT-Juventus – Matthijs de Ligt è l'obiettivo primario della Juventus per rafforzare la difesa la prossima estate. Il centrale olandese è conteso anche dal Barcellona ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana non hanno intenzione di assecondare le richieste dell'agente del calciatore Mino Raiola che per il trasferimento di de Ligt chiede una cammissione da 10 […]

Juventus : De Ligt vuole il Barcellona - Rugani sempre più bianconero : Terminato il calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già ...