Da Renzi a Zingaretti | così Milano prova a cambiare verso

Pd : tutti i big con Zingaretti - e Renzi si mantiene «neutrale» : Con il terzo in corsa, Giachetti , solo un gruppo ristretto ma solido di ultra-Renziani tra cui Luigi Marattin e l'ex viceministro dell'Economia Enrico Morando . A cui forse si unirà, come accennato ...

Pd Ragusa : dopo il big sleep Renziano si risveglia zingarettiano : Il Pd ibleo dopo il “big sleep” renziano si risveglia zingarettiano. Alla mozione del presidente della Regione Lazio il 69% dei consensi

Pd - Boldrini : ‘Votare alle primarie? Ci sto pensando’. Vice di Zingaretti : ‘Ricomporre culture uliviste’. Ira di Calenda e Renziani : Segnali di apertura da sinistra per la partecipazione alle primarie del Pd e la parola Ulivo che ritorna, prepotente, perché a pronunciarla è il coordinatore della campagna congressuale di Nicola Zingaretti. Il favorito alla corsa per la segreteria del Partito Democratico flirta con i fuoriusciti e da Carlo Calenda ai renziani è tutto un richiamo all’ordine, perché “ci hanno fatto la guerra” e serve “chiarezza”. Le ...

Giachetti e i Renziani all'attacco : "D'Alema chiarisce il programma di Zingaretti. Torna la ditta 10 anni dopo" : L'intervista di Massimo D'Alema alla Stampa, in cui apre al Pd nel caso di una vittoria di Nicola Zingaretti al Congresso, non è passata inosservata tra i rivali del presidente della Regione Lazio. E subito sono partite le critiche.Il primo a scrivere su Twitter è il candidato alla segreteria dem, Roberto Giachetti: "Per una volta voglio ringraziare Massimo D'Alema - afferma - perché con la sua intervista ha chiarito, al di ...

Circoli Pd - vince Zingaretti. Renziani - noi maggioranza : Slitta ancora la diffusione dei dati ufficiali dei congressi di circolo del Partito Democratico: al Nazareno, dove i commissari sono riuniti, si procede a rilento per la grande quantita' di ricorsi arrivati. Cosi', all'ennesima sospensione dei lavori, intorno alle 19, un commissario fa sapere che - con ogni probabilita' - i dati arriveranno domani. Tra le mozioni in campo e' guerra di cifre, anche se la vittoria di Nicola Zingaretti in questa ...

Primarie Pd - nella Toscana di Renzi vince la mozione Zingaretti. Ma senza il 50% peseranno i voti in Assemblea : nella terra che diede i natali al Renzismo il voto nei circoli per il congresso del Pd lo vince Nicola Zingaretti. Giovedì in Toscana si è conclusa la prima fase della consultazione che si concluderà con le Primarie del prossimo 3 marzo e i primi dati del voto delineano una classifica netta: il governatore del Lazio è stato votato dal 45% degli iscritti, l’ex segretario Maurizio Martina dal 37% mentre più staccato è il ticket Roberto ...

DIETRO LE QUINTE/ Zingaretti e "l'operazione Calenda" per rottamare Governo e Renzi : La proposta di una lista unitaria alle europee fatta da Carlo Calenda ha smosso le acque nel Pd. E Nicola Zingaretti avrebbe molto da guadagnarci

Pd - Matteo Ricci 'Appoggiavo Renzi ma ora sto con Zingaretti. Ci serve un segretario legittimato dalle primarie' : 'Con Nicola ci conosciamo da 25 anni e ci lega una lunga amicizia politica. Ho fatto per lui la mia prima campagna elettorale appena iscritto alla sinistra giovanile. Nel 2011 molti di noi lo ...

Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a dopo le Europee : Indietro tutta: sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno deciso di frenare sulla loro fuoriuscita dal Partito democratico. Entrambi avevano in animo di procedere all'operazione " anzi, alle operazioni ...

Gli errori del Pd che hanno convinto me - turboRenziana - a stare con Zingaretti : In cui 49 disperati rimangono a mollo in mare da quasi un mese e sembra la cosa più normale del mondo. Un paese che non avremmo mai voluto vedere e che invece è qui davanti a noi. L'urgenza di ...

Pd - Matteo Renzi perde pure in Piemonte : così Zingaretti gli sta scippando il partito : Là dove un tempo era tutto Renzismo, oggi spuntano dirigenti di Nicola Zingaretti come funghi. Nel partito democratico è ormai in corso un lento e inesorabile ribaltone che sta rottamando l'ormai ex rottamatore Matteo Renzi, visto che buona parte dei suoi candidati alle segreterie regionali del part

"Pd - Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà" : Alle primarie del Pd, che il 3 marzo prossimo designeranno il nuovo segretario del partito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non votera'. Lo ha ribadito in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha rilasciato un commento sui principali candidati alle primarie Segui su affaritaliani.it

La Toscana abbandona Matteo Renzi - i suoi fedelissimi ora sono pro Zingaretti : Incredibile, in Toscana terra di Matteo Renzi, anche i più fedelissimi all’ex premier hanno voltato pagina, adesso tutti su Zingaretti Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “deRenzizzazione” del Partito Democratico. Molti ex Renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da ...

Pd - la Toscana si sta “deRenzizzando” : molti fedeli a Matteo ora pro Zingaretti. Gelli : “La storia ha voltato pagina” : Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “derenzizzazione” del Partito Democratico. molti ex renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da “gentiloniani”, nel senso dell’ex premier Paolo Gentiloni che ha rotto ormai da diversi mesi con l’ex segretario del Pd. A capeggiare il folto ...