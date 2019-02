Crolla tetto nel Potentino | tre feriti

Gran Bretagna - incendio divora una casa e fa Crollare una parte del tetto : morti 4 bambini : Tragedia a Stafford dove un incendio ha distrutto una casa e un'intera famiglia: quattro bambini sono morti e due adulti e un altro minore sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. I soccorritori hanno riferito di una scena straziante. Ancora ignote le cause ma non si esclude la fuga di gas.Continua a leggere

Crolla statua del santo protettore dai terremoti : Stefano Filippi È Crollato anche lui, Sant'Emidio, il protettore dai terremoti. Era su un piedistallo di pietra bianca alto un paio di metri sul sagrato della chiesa di Pennisi, una frazione di ...

A Pennisi è Crollata la statua di Sant'Emidio - protettore dei terremotati : Il sisma della notte scorsa nel Catanese, di magnitudo 4.8, ha danneggiato anche la chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dei terremoti. L'immagine si sta diffondendo su Twitter, dove da molti è considerata una foto simbolo. Secondo le prime stime, sono decine i feriti non gravi a causa della scossa registrata ...

