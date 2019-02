Cosenza | incidente mortale | auto contro bus | 19enne muore davanti al fratellino

Blastingnews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta per le strade del nostro Paese e che riguarda la morte di una persona giovanissima. Questa volta il drammaticosi è consumato in Calabria, precisamente sulla bretella che collega la Statale 106 Jonica a Corigliano, in provincia di, dove Antonio Gencarelli, diciannove anni, si è schiantato frontalmente con unbus di linea extraurbana. A bordo del bus, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il quotidiano Gazzetta del Sud, c'era soltanto il conducente, tra l'altro rimasto illeso, mentre a bordo della Fiat 600 del ragazzo c'era anche ildi appena quindici anni, anch'egli rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Non sono ancora state accertate le cause che hanno portato al tremendo impatto ma le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto....