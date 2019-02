Corte Conti : 2019 non facile : Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del ...

Corte Conti : infrastrutture inadeguate - servono investimenti congrui : Roma, 15 feb., askanews, - L'Italia 'non dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato' e ciò 'incide negativamente sulla qualità delle vità dei cittadini: la mancanza di congrui investimenti ...

Corte dei Conti - si apre un 2019 difficile per riequilibrio finanza pubblica : Una prospettiva complessa, che soffre - secondo Buscema - il momento difficile dell'economia mondiale , pronto a riflettersi sul quadro macroeconomico e di finanza pubblica del Belpaese, "rendendo ...

Corte Conti : infrastrutture inadeguate - servono investimenti congrui : Roma, 15 feb., askanews, - L'Italia "non dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato" e ciò "incide negativamente sulla qualità delle vità dei cittadini: la mancanza di congrui investimenti ...

Corte dei Conti avverte : "Non saranno anni facili" : La Corte dei Conti mette nel mirino le scelte del governo. I magistrati contabili si lasciano andare ad una sorta di 'profezia' sul futuro lanciando l'allarme su quanto possa accadere ai Conti ...

Corte Conti : 2019 difficile - crinale stretto deficit e debito : Roma, 15 feb., askanews, - 'Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei Conti pubblici, anche per effetto di uno scenario economico-finanziario che, a livello ...

Corte Conti : forti preoccupazioni quota 100 - copiosi vuoti organici : Roma, 15 feb., askanews, - Il pensionamento anticipato con quota 100 suscita 'notevoli preoccupazioni circa le ricadute sull'organizzazione degli uffici per i vuoti negli organici che presumibilmente ...

Corte Conti : stop inconcludente rissosità - rischi realtà virtuale : Roma, 15 feb., askanews, - 'Stiamo vivendo un tempo complesso' caratterizzato 'innumerevoli conflitti di varia natura' e 'latenti focolai sociali', 'congiunture commerciali avverse e crisi migratorie ...

Corte dei Conti : “In Italia ci sono infrastrutture inadeguate che pesano sulla vita dei cittadini” : infrastrutture inadeguate, controlli insufficienti, rischio vuoti negli organici a causa della quota 100, pessimismo per il futuro. La foto scattata dal procuratore generale della Corte dei Conti Alberto Avoli rappresenta un’Italia in difficoltà, che rischia di perdere terreno rispetto agli altri paesi europei. La denuncia è arrivata durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti ed è stata accompagnata da ...

Corte dei Conti : saranno anni difficili per i conti pubblici - crinale stretto per il Paese : Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del ...

Corte Conti : stop inconcludente rissosità - rischi realtà virtuale : Roma, 15 feb., askanews, - "Stiamo vivendo un tempo complesso" caratterizzato "innumerevoli conflitti di varia natura" e "latenti focolai sociali", "congiunture commerciali avverse e crisi migratorie ...

"Infrastrutture inadeguate" - allarme Corte dei Conti : "Il nostro Paese non dispone di un patrimonio infrastrutturale adeguato al suo sistema economico e produttivo. Si tratta di una realtà incontrovertibile che incide negativamente anche sulla qualità ...

La Corte dei Conti mette in guardia : "Non sarà un 2019 facile - il crinale è stretto" : "Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei Conti pubblici". Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". "In sede programmatica, - ha aggiunto - gli spazi per garantire un percorso di seppur lenta riduzione del debito appaiono molto ...

Nichel - a oltre 8 anni dal caso la Corte dei Conti indaga sul pegno del “Marchese del Grillo” al Campidoglio : La Corte dei Conti indaga sugli ormai celeberrimi rocchetti di Nichel da 197 chilometri dato in pegno al Comune di Roma nel 2012. A 8 anni da un episodio che, nella Capitale, è ormai divenuto leggenda. E di cui nel 2018 si è occupata anche un’inchiesta di Fq Millenium sull’autore della truffa, Giovanni Calabrò, il “marchese del Grillo”. La notitia criminis per i magistrati contabili è rappresentata da un articolo apparso ...