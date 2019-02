Corruzione | arrestato direttore Agenzia Entrate Salerno

Salerno - arrestato per Corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...

Corruzione - arrestato vicesindaco Erice : 8.01 Con l'accusa di Corruzione e abuso d'ufficio, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, hanno arrestato all'alba di oggi il vicesindaco di Erice Salvatore Angelo Catalano, che è ai domiciliari. L'arresto è avvenuto nell'ambito di una inchiesta condotta dai carabinieri sulle vicende amministrative del piccolo comune di Erice. Nei giorni scorsi sono stati anche sequestrati atti e documenti.

