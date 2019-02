Congedo paternità 2019 | le istruzioni Inps per richiedere i 5 giorni

leggioggi

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Da quest’anno i nuovi papà possono godere di un periodo di astensione da lavoro un po’ più lungo dopo la nascita del proprio figlio o della propria figlia: ilè infatti fissato a 5di astensione da lavoro, anziché i tradizionali 4Questa è una delle principali novità introdotte in Legge di bilanciocome misura di sostegno alla famiglia e alla genitorialità. Ora l’ha diffuso un messaggio pubblico, rivolto ai cittadini, in cui spiega come fare concretamente perquesti 5spettanti di diritto ai neo-papà.Vediamo in dettaglio le novità previste dalla Manovrasuldi, come funziona esattamente questa misura e leemanate dal nostro Istituto di previdenza per poterne beneficiare.Consulta lo Speciale Legge di bilancio: le ultime notizie Come già accennato, la ...