Confiscati i beni all' ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi

Confiscati beni per 9 milioni all'ex tesoriere della Margherita Lusi : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno confiscato beni per 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi Lusi, ex parlamentare e tesoriere del partito “Democrazia è Libertà – La Margherita”. Il provvedimento della Corte d'appello capitolina conclude, per quanto concerne l'aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui Lusi è stato coinvolto e condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017.

Mafia : beni Confiscati ai boss - sottosegretario Gaetti a Palermo : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Martedì 19 e Mercoledì 20 febbraio, il sottosegretario di Stato all’Interno Luigi Gaetti si recherà a Palermo per una visita istituzionale. I lavori avranno inizio martedì’ 19 alle ore 12.15 con la visita alla sede di Palermo dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazion