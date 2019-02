Come salvare foto e video da Instagram

Conto corrente e investimenti : fasce di rischio e Come salvare i soldi : Conto corrente e investimenti: fasce di rischio e come salvare i soldi investimenti Conto corrente 2018 e come salvarli Tra Conto corrente e investimenti i venti di una crisi generata dalla sfiducia dei mercati verso il futuro italiano genera timori di un certo tenore. In rete sono diverse le ricerche relative a come mettere al sicuro i propri soldi. Il Conto corrente è sicuro o è al rischio? E cosa dire a proposito degli investimenti? Lo ...

Conto corrente e investimenti : fasce di rischio e Come salvare i soldi : Conto corrente e investimenti: fasce di rischio e come salvare i soldi investimenti Conto corrente 2018 e come salvarli Tra Conto corrente e investimenti i venti di una crisi generata dalla sfiducia dei mercati verso il futuro italiano genera timori di un certo tenore. In rete sono diverse le ricerche relative a come mettere al sicuro i propri soldi. Il Conto corrente è sicuro o è al rischio? E cosa dire a proposito degli investimenti? Lo ...

Gli account Google Plus saranno cancellati il 2 aprile - ecco Come salvare una copia di foto e video prima che sia troppo tardi : Gli utenti privati con un account attivo su Google Plus hanno meno di due mesi per scaricare e salvare tutti i loro dati, prima della chiusura del social network. Google ha precisato sul blog ufficiale che l’ultimo giorno di attività sarà il prossimo il 2 aprile. La decisione era maturata a causa delle voragini nella sicurezza che avevano messo a rischio i dati di milioni di utenti in due occasioni recenti e ravvicinate, ma mancavano i ...

Brexit Come la guerra. Spunta il piano segreto per salvare la Regina : ... ma il ministro degli Interni Sajid David ha dichiarato che anche nell'ipotesi di un no deal, 'il Paese rimarrebbe uno dei più sicuri del mondo'. Nella trasmissione politica della Bbc, David ha ...

Come scaricare e salvare i tuoi dati di Google Plus - fallo entro il 2 aprile : Per Google Plus si avvicina la fine e l’azienda di Mountain View sta avvisando gli utenti quando si accede alla piattaforma o si tenta di condividere un post su di essa. In un banner di colore giallo viene mostrato un avviso che indica il 2 aprile prossimo Come data ultima di utilizzo del social.Ma c’è di più, già dal 4 febbraio non sarà più possibile creare account. Google consiglia di sbrigarsi a richiedere il download delle ...

Sea Watch registrata Come uno yacht : 'Non può salvare immigrati' - per la Ong è la fine : E ancora: 'Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l'attività di soccorso in mare'. Il punto è che alla nave è stato vietato di lasciare ...

Sea Watch registrata Come uno yacht : "Non può salvare immigrati" - per la Ong è la fine : come previsto, dopo lo sbarco degli immigrati, la Sea Watch è finita nel mirino della procura di Catania, guidata dal pm Carmelo Zuccaro. Nel corso della mattinata di venerdì 1 febbraio, alla Ong è stato vietato l'allontanamento dall'Italia. E l'equipaggio della nave ha accusato: "Solo un pretesto t

Ciclismo - la clamorosa proposta di Mario Cipollini : ecco Come il Re Leone vuole salvare il movimento azzurro : L’ex corridore italiano ha postato su Facebook un messaggio particolare, con cui lancia la proposta di creare una squadra italiana che raccolga tutti i migliori ciclisti azzurri La proposta è arrivata via social, ma Mario Cipollini è deciso a portarla avanti anche sfruttando l’appoggio del Governo. L’idea è quella di creare una squadra tutta italiana di Ciclismo, che raccolga tutti i migliori corridori azzurri. Da ...

Chiude Facebook Moments - ecco Come salvare foto e album : (foto: Facebook) Nelle speranze di Facebook sarebbe dovuta diventare l’app definitiva per la condivisione di foto e ricordi con i parenti e le cerchie di amici più strette, ma a quanto pare Facebook Moments non ha avuto il successo sperato. L’app — ha annunciato proprio il social network — sta per essere disattivata e a partire dal 25 febbraio non sarà più accessibile. Effettivamente non saranno in molti a ricordare con precisione di ...

Facebook Moments chiude il 25 febbraio : Come salvare le tue foto e video : Facebook Moments, l’app mobile standalone progettata per consentire agli utenti di condividere privatamente foto e video, sarà chiusa in modo definitivo il 25 febbraio. La società di Menlo Park lo ha ufficializzato a causa dell’inutilizzo da parte degli utenti.Se sei tra i pochi che ha utilizzato l’App potrai comunque salvare tutte le immagini e video salvati tramite l’applicativo. Ci sono due modi per esportare e ...

Come salvare i video TikTok : All’interno di questa guida odierna vedremo nello specifico Come salvare i video TikTok usando sia una funzionalità integrata che due applicazioni terze le quali consentono di esportare i filmati senza watemark. Come salvare i video leggi di più...

Brexit - Come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit - Come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Questa sera nuovo esame per la premier britannica, con la mozione di sfiducia in Parlamento presentata dai Laburisti di Corbyn: questa volta Theresa May dovrebbe riuscire a superare il voto della Camera dei Comuni per poi cercare una via d’uscita da una situazione sempre più intricata...

Carige - Lega e M5S «costretti» a salvare le banche Come i governi Renzi-Gentiloni : I clienti-depositanti di Banca Carige sono garantiti, dopo il decreto di emergenza varato ieri sera dal Governo con un piano di aiuti di Stato articolato su più livelli. Il destino futuro della banca è invece ancora avvolto nell'incertezza: se ne saprà di più oggi quando i tre commissari nominati da Bce annunceranno il loro piano di azione...