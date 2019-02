Ciclismo - Trofeo Laigueglia 2019 : si apre il calendario italiano - azzurri a caccia del successo : Si entra nel vivo: si apre il calendario del Ciclismo anche per quanto riguarda il Bel Paese. Si comincia con la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia: come di consueto partenza ed arrivo nel comune del savonese, 203,7 i chilometri da percorrere, suddivisi in 158,5 in linea e poi un circuito di 11,2 chilometri da percorrere quattro volte. Percorso insidioso: probabile uno sprint ristretto o un colpo di mano, visti gli scollinamenti di Capo Mele e ...

Ciclismo – Trofeo Laigueglia : tutto pronto per la 56ª edizione della classica italiana : Trofeo Laigueglia : cresce l’attesa, il 17 febbraio la 56ª edizione della classica italiana Cresce l’attesa a Laigueglia in vista dell’edizione numero 56 della classica che, domenica 17 febbraio (partenza ore 11) aprirà il calendario ciclistico italiano. In attesa della conferma ufficiale dei partenti che si terrà nel pomeriggio di sabato, alla gara organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del GS Emilia ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : il trofeo Laigueglia apre il calendario italiano : Sono 7 gli #OrangeBlue al via questa domenica 17 febbraio sulle strade della Liguria. Canola, Bagioli e Moser tra i protagonisti attesi insieme ad Hatsuyama, Damiano Cima, Filippo Zaccanti e Giovanni Lonardi Il trofeo Laigueglia sarà la gara di apertura del calendario italiano 2019. Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si presenta al via con una formazione adatta alle caratteristiche tecniche di una gara da sempre spettacolare e ...

Ciclismo - Trofeo Laigueglia 2019 : scelta la formazione dell’Italia. Attesa per Fabio Felline : Inizia il calendario del Ciclismo italiano per quanto riguarda questo nuovo anno: si parte dal Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56ma edizione. Appuntamento fissato a domenica 19 febbraio. Presenti tanti team del World Tour, al via anche la Nazionale italiana guidata da Davide Cassani: il ct ha deciso oggi la formazione da schierare alla partenza in terra ligure. I capitani saranno i due uomini della Trek-Segafredo: Fabio Felline e la new entry ...

Trofeo Laigueglia - Ciclismo : gara in diretta tv su Rai Sport il 17 febbraio : La stagione di ciclismo entrerà presto nel vivo. In attesa delle classiche di primavera, tra pochi giorni si disputerà la 56ª edizione del Trofeo Laigueglia. La corsa in linea si articolerà su un percorso di 203,7 Km lungo le strade della Liguria. Gli organizzatori hanno voluto ricalcare quello delle ultime edizioni, con il circuito movimentato nel finale, che proporrà le asperità di Capo Mele e Colla Micheri. L’anno scorso vinse Moreno Moser, ...

Ciclismo - presentato il Trofeo Laigueglia 2019 : percorso accattivante e diretta tv per la classica ligure : Oggi è stato presentato il Trofeo Laigueglia 2019 presso la sede della Regione Liguria. Il 17 febbraio si correrà la 56^ edizione della classica, anche in questa occasione gemellata al Giro dell’Appennino. Come da tradizione questo appuntamento aprirà a tutti gli effetti la stagione ciclistica in Italia e si preannuncia di altissimo spessore, quest’anno la corsa sarà trasmessa anche in diretta tv (è una grande novità) e si snoderà ...

Ciclismo - Challenge Mallorca 2019 : torna alla vittoria Marcel Kittel - si impone nel Trofeo Playa de Palma : A poco meno di un anno di distanza dal trionfo di Follonica alla Tirreno-Adriatico 2018, torna alla vittoria Marcel Kittel: il velocista teutonico si è imposto oggi nell’ultima prova del Challenge Mallorca 2019, il Trofeo Playa de Palma. Volata da padrone per il corridore della Katusha-Alpecin, che sta andando alla ricerca della condizione dei giorni migliori. Quattro atleti in fuga nelle prime fasi di gara (previsti 159,6 chilometri in ...