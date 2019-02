Ciclismo – Tour de la Provence | Prades si prende la seconda tappa | Izaguirre nuovo leader

Ciclismo – Tour de la Provence : Filippo Ganna sorprende tutti nel prologo - l’azzurro leader della corsa : Il corridore del Team Sky ha vinto la cronometro individuale, precedendo Langeveld e Cavagna Comincia come meglio non potrebbe il Tour de la Provence 2019 per Filippo Ganna, il corridore del Team Sky infatti vince la cronometro individuale a Saintes-Maries-de-la-Mer di 8,9 km. Una prestazione perfetta quella del ciclista azzurro, al primo successo da pro’ con la maglia della formazione britannica, capace di tenere dietro di ...

Ciclismo : Tour Colombia - i 6 maggiori favoriti per la vittoria : Parte oggi il Tour Colombia che si disputerà fino al 17 febbraio. La competizione, diventata professionistica solo da un anno, vedrà la partecipazione di molti big del Ciclismo. Tra i partecipanti, infatti, ci sono Bernal, Froome e Nairo Quintana. Il Giro di Colombia è una gara importante per molti sudamericani, come si nota dalla lista dei partecipanti. I maggiori favoriti sono tutti Colombiani e qualora Froome non dovesse inventarsi qualcosa, ...

Ciclismo - Tour Colombia 2019 : esordio stagionale per Chris Froome con vista a lungo termine : Da capire se si metterà in proprio o lascerà, come previsto, spazio ai propri compagni. Comincia l’avventura nel 2019 per quanto riguarda Chris Froome: il keniano bianco inizia la sua stagione in Sudamerica, precisamente nel Tour Colombia, breve corsa a tappe dal livello 2.1 ma dalla startlist davvero interessante, che richiama in terra Colombiana il meglio del Ciclismo internazionale. Il programma del vincitore dell’ultimo Giro ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo : Geraint Thomas sarà al Tour de France - ma non al Giro d’Italia : Geraint Thomas conferma alla BBC che prenderà parte al Tour de France, ma non al Giro d’Italia. Non vedremo, dunque, il gallese impegnato sulle nostre strade, dal momento che va alla caccia di allori su quelle transalpine. Thomas ha ammesso di avere un conto in sospeso con la corsa rosa, che per lui, nel 2017, è finita in modo particolarmente brusco, poiché una caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto gli impedì di continuare il ...

Ciclismo - Filippo Pozzato : “Il mio progetto e la mia academy con under 23 di talento. Sogno di creare una squadra World Tour” : Filippo Pozzato si è ritirato da poco e ha appeso la bicicletta al chiodo, nelle ultime settimane si è dedicato anche all’hockey su pista (amore della sua infanzia) ma il veneto ha lanciato anche un nuovo progetto che ha spiegato in un’intervista rilasciata a tuttobiciweb: “Ci è venuta voglia di creare questa sorta di academy, dalla quale si possono attingere giovani under 23 di talento. Insieme a Stefano Chiari abbiamo unito ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Il Tour è un sogno - cercherò di vincerlo. Il livello si è alzato - siamo tutti sullo stesso piano” : Nairo Quintana ha compiuto ieri 29 anni e si sta preparando per vivere una stagione da assoluto protagonista, il colombiano ha conquistato il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta di Spagna 2016 ma non è mai riuscito a trionfare al Tour de France sebbene sia salito sul podio per tre volte. L’uomo della Movistar ha dunque messo il mirino sulla prossima Grand Boucle e concentrerà tutte le sue attenzioni sulla corsa più importante ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Ciclismo : Froome in futuro tornerà al Giro d'Italia - ma ora punta al quinto Tour : Chris Froome ha deciso che in questa stagione non parteciperà al Giro d'Italia, avendo come obiettivo primario la vittoria del quinto Tour de France in carriera dopo il terzo posto dello scorso anno. Il campione britannico però non è affatto rimasto a mani vuote, avendo conquistato la maglia rosa al Giro d'Italia 2018 grazie soprattutto allo splendido successo ottenuto durante la 19^ tappa quando è stato protagonista di una leggendaria fuga ...

Ciclismo - Chris Froome : “Voglio il quinto Tour. Nibali è un grandissimo - sogno di vincere le Olimpiadi” : Chris Froome va senza mezzi termini alla caccia del suo quinto Tour de France. Il britannico non è ancora sazio e vuole raggiungere autentici miti della bicicletta: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Questo e altro racconta nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sul Tour: “Ne ho vinti 4, ho l’età giusta per lasciare un’eredità. vincere il quinto è il modo migliore per chiudere il ...

Ciclismo : Tours Alps - sfida Nibali-Bernal : ROMA, 29 GEN - E' partita la caccia al successore di Pinot sul trono del Tour of the Alps di Ciclismo. La gara a tappe, che rappresenta l'ideale trampolino di lancio per il Giro d'Italia, si disputerà ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : annunciate le due wild card. Da Froome a Nibali - quante stelle negli Emirati : La prima storica edizione del UAE Tour si annuncia ricca di campioni. La corsa a tappe nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, in programma negli Emirati Arabi dal 24 febbraio al 2 marzo, potrà contare sulla partecipazione delle diciotto formazioni World Tour, alle quali si aggiungeranno la squadra statunintense del Team Novo Nordisk e la compagine russa della Gazprom-Rusvelo. L’appuntamento si annuncia di primissimo livello. Tra le ...

Ciclismo : ruote e tubolari - Shimano e Continental le marche più usate nel World Tour : All'inizio della nuova stagione del Ciclismo professionistico è ormai definito anche il quadro delle varie partnership tecniche delle squadre World Tour. Per i telai il 2019 vede il ritorno del marchio Eddy Merckx nella massima categoria del Ciclismo, stavolta al fianco della francese AG2R. Altre novità sono il passaggio di Giant con la CCC di Greg Van Avermaet, mentre la Sunweb di Tom Dumoulin pedala ora sulle biciclette Cervelo. Quest'ultima ...

Ciclismo - freni a disco contro freni classici : come si comportano le squadre World Tour? Le scelte dei team : Nel Ciclismo è in atto una vera e propria rivoluzione tecnica che potrebbe cambiare il futuro di questo sport. Nell’ultima stagione sono infatti stati introdotti i tanto discussi freni a disco che stanno facendo concorrenza ai freni tradizionali, quelli che siamo stati abituati a vedere in gruppo e che sono montati anche sulle biciclette più comuni destinate agli amatori. I freni a disco, tecnologia lanciata da Colnago, hanno fatto ...