Chiara Ferragni tra i bimbi malati di tumore | l' Ospedale di Padova dice no | «Inopportuno»

Chiara Ferragni annuncia a sorpresa : “Ho appena finito la seconda edizione di beautybites masterclass” : Chiara Ferragni ha pubblicato una story su Instagram annunciando di aver appena terminato la seconda masterclass con le pazienti dell’istituto oncologico di Padova. Non è mancato un accenno polemico con la stampa: “Questo per farvi capire quante cagate scrive quotidianamente la stampa. Non credete a quello che leggete online. Assurdo si debba fare speculazione anche su un progetto benefico del genere” L'articolo Chiara Ferragni ...

Chiara Ferragni - se l’ospedale dice no (e fa bene) : L’Ospedale di Padova dice no a una sessione di trucco “firmata” Chiara Ferragni e destinata alle giovani pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica . A invitare l’influencer era stata la stessa Direttrice del reparto, che però ha ricevuto un secco rifiuto dalla sua stessa struttura: “Troppo clamore, l’evento non è opportuno”. Fin qui la notizia, che non sarebbe stata degna di particolari commenti ...

Chiara Ferragni - evento annullato : “Inopportuno”. Ecco cosa è successo : È stato giudicato “inopportuno”, dunque è arrivato il “no”. Era tutto pronto o quasi prima dell’annullamento a poche ore dall’evento: Chiara Ferragni non terrà lo stage di trucco nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova. L’idea era partita dalla caposala e promossa a pieni voti dalla responsabile del reparto, ma poi a pochissimo dall’evento dalla direzione della struttura è arrivato il veto. In una Storia di Instagram ...

