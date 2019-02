Chelsea | Sarri | ' Eviterei fortemente di giocare a Napoli Emozione troppo forte'

Sarri : «Eviterei di giocare Napoli-Chelsea - sarebbe un’emozione troppo forte» : Maurizio Sarri a Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea in casa del Malmoe per 2-1. «È un periodo in cui il Chelsea non riesce a dare continuità alle prestazioni, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma il primo anno è successo a tutti gli allenatori. In tutta Europa soltanto noi e il City siamo ancora coinvolti in quattro manifestazioni. «Napoli-Chelsea finale di Europa League? Se possibile, eviterei di giocare a Napoli. sarebbe ...

Malmoe-Chelsea - Sarri firma autografo a tifoso : 'Forza Napoli sempre' : A tormentare il sonno di Maurizio Sarri non sono più gli avversari. A togliergli la tranquillità notturna ora ci pensa direttamente il Chelsea, che negli ultimi due mesi è inciampato in una crisi d'...

Chelsea - Sarri : 'Voglio una reazione dalla squadra. Diamoci obiettivi a breve termine' : Un nuovo impegno, per lasciarsi alle spalle l'umiliazione dell'Etihad Stadium. Il Chelsea domani scenderà in campo contro il Malmo per i sedicesimi di finale di Europa League e Maurizio Sarri ha ...

Chelsea - lo spogliatoio è unito : le parole di Hazard su Sarri : Il Chelsea non sta attraversando un buon momento ma ha tutte le possibilità di riprendersi, l’attaccante Hazard preferisce Sarri a Mourinho. “Tutti gli allenatori per cui ho giocato mi hanno dato qualcosa – racconta il trequartista belga – da quando ho iniziato con Claude Puel al Lille a Maurizio Sarri ora. Tutti loro vedono il calcio in maniera diversa l’uno dall’altro ed e’ anche per questo che ...

Chelsea - stampa inglese : coppe decisive per Sarri - contatti con Zidane : LONDRA - Zinedine Zidane in pole position per la panchina del Chelsea se dovesse saltare Maurizio Sarri . L'indiscrezione arriva dal 'Sun', secondo cui la clamorosa batosta contro il Manchester City ...

Chelsea - per i tabloid inglesi Sarri a rischio : al suo posto Zidane : È solo un'indiscrezione, ma dirompente. La lancia il Sun, che parla di un progetto del Chelsea per portare Zinedine Zidane sulla panchina di Stamford Bridge, al posto di Maurizio Sarri. La clamorosa ...

Chelsea - l’ombra di Zidane su Maurizio Sarri : la panchina traballa - allertato Zinedine : Zinedine Zidane potrebbe prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea, il tecnico italiano è a serio rischio dopo i recenti flop La stampa inglese è certa, Zinedine Zidane è pronto a prendere il posto di Sarri sulla panchina del Chelsea. Il tecnico italiano ha ancora qualche chance di salvare il salvabile dopo un inizio di stagione non certo coerente con le aspettative del club, ma deve imperativamente cambiare rotta in maniera ...

Dopo Benitez - Sarri : l’ombra lunga di Zidane sul Chelsea : Incubo di Rafa Zinedine Zidane, ancora lui. Dopo Rafa Benitez, ecco Maurizio Sarri. A Londra sono convinti che il prossimo allenatore del Chelsea, che arrivi a campionato in corso oppure a fine stagione, sarà l’ex tecnico del Real Madrid. E dire che lì non fece tanto male. Da allenatore del Real Madrid, ha vinto tre Champions League (record di vittorie condiviso con Bob Paisley e Carlo Ancelotti), un campionato spagnolo, due Supercoppe ...

Sun : 'Il Chelsea vuole Zidane al posto di Sarri' : TORINO - E' Zinedine Zidane l'obiettivo del Chelsea per sostituire Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il 'The Sun' La dirigenza dei Blues sarebbe pronta a formulare un'offerta per l'allenatore che ...

Chelsea - Sarri è l’uomo giusto per riportare in alto i Blues : Non è un buon momento per il Chelsea che però non cambia il parere ed il giudizio sul tecnico Maurizio Sarri. I Blues sono reduci da una pesantissima sconfitta in campionato contro il Manchester City, negli ultimi giorni si è parlato di una panchina per l’ex Napoli sempre più traballante ma alla fine ed anche giustamente la decisione della dirigenza è stata quella di confermarlo. L’obiettivo della dirigenza è quello di ...

Chelsea - Sarri è salvo : i giocatori vanno contro di lui. Le ultime : Chelsea Sarri – Dopo lo 0-6 subito in casa del Manchester City, Maurizio Sarri non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori sulla panchina del Chelsea. Abramovich ha deciso di dare fiducia all’allenatore italiano che però resta ancora al centro delle polemiche. Adesso è la squadra a metterlo sotto accusa a causa delle troppe nozioni […] L'articolo Chelsea, Sarri è salvo: i giocatori vanno contro di lui. Le ultime proviene da ...

Il Corsport : “con Sarri - anche al Chelsea - giocano sempre gli stessi” : E sempre gli stessi cambi Maurizio Sarri è stato confermato alla guida del Chelsea. I Blues hanno incassato il 6-0 dal Manchester City e vanno avanti con l’allenatore toscano. La stagione è apertissima. C’è da giocare la finale di Coppa di Lega, ci sono l’FA Cup, l’Europa League e ovviamente la lotta per il quarto posto in campionato. Oggi il Corriere dello Sport scrive: Sono riaffiorate poi alcune delle ...

Lampard smentisce : 'Io successore di Sarri al Chelsea? No - sono al Derby County' : La pesante sconfitta incassata dal Chelsea sul campo del Manchester City nell'ultimo turno di Premier League, ha dato adito alle voci di esonero di Maurizio Sarri, che al momento è quinto in ...

‘Sarrivederci’ - solo Europa puo’ salvare tecnico Chelsea : Dopo solo sette mesi, Maurizio Sarri rischia gia' di dover fare le valigie: l'umiliazione subita domenica contro il Manchester City e' il punto piu' basso della storia recente del Chelsea. Una disfatta inaccettabile per Roman Abramovich, alla quale il tecnico toscano ha assistito, a bordo campo, con un misto di frustrazione, rabbia e confusione. Cosi' imbarazzato, al termine del set tennistico rimediato dai Citizens, da scordarsi la stretta di ...