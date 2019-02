Caso Inter – Wanda “torna al lavoro” e su Twitter si scatena l’inferno | la moglie di

Inter news - Adani ricorda : 'Caso Icardi? I giocatori devono capire che...' : Inter news, dagli studi di Sky Sport Daniele Adani ha parlato della situazione in casa nerazzurra dopo la decisione di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi .

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “Caso Icardi? Non ci saranno problemi” : Vittoria per l’Inter nella gara di Europa League contro il Rapid Vienna, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport di Spalletti che si sofferma sul caso Icardi: “risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene in campo difensivamente e che ha gamba quando riparte. Le scelte le ho fatte in funzione dei loro strappi sui trenta quaranta metri, quando ci ...

Caso Icardi - Sandro Mazzola sposa la decisione dell’Inter : “il club ha fatto bene a levargli la fascia” : L’ex bandiera dell’Inter si è detto d’accordo con la decisione del club di levare la fascia di capitano a Mauro Icardi “La fascia tolta a Icardi? E’ un altro mondo rispetto a quando giocavo io, ma credo che l’Inter abbia fatto bene a prendere certe decisioni. Perché altrimenti passa il messaggio che gli altri, specie i più giovani, possano fare quelle cose lì”. A parlare è la bandiera nerazzurra ...

Caso Icardi – Moratti punta il dito contro l’Inter : “non è bello mettere tutto in piazza” : Massimo Moratti interviene sul Caso Icardi: l’ex presidente nerazzurro punta il dito contro l’Inter Massimo Moratti definisce “un ottimo capitano” Mauro Icardi e critica duramente l’Inter per il modo in cui ha gestito il Caso del bomber nerazzurro, al quale è stata tolta la fascia di capitano. “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo, ...

Europa League - adesso si fa sul serio : l’Inter per dimenticare il Caso Icardi - Lazio senza paura contro il Siviglia ed il Napoli può ipotecare la qualificazione : Dopo lo spettacolo della Champions League è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si giocano i sedicesimi di finale, partite molto importanti per il proseguo della competizione, tre le squadre italiane in campo. Il big match mette di fronte Lazio e Siviglia, le ultime ore sono state di grande tensione con gli scontri tra le due tifoserie, quattro persone sono state accoltellate. La Lazio dovrà fare ancora a meno di ...

Caso Icardi - l’Inter a Vienna per affrontare il Rapid : l’argentino si allena ad Appiano Gentile : La formazione nerazzurra si prepara al match di andata dei sedicesimi di finale, l’ex capitano invece si allena ad Appiano Gentile Il Caso Icardi continua a far discutere, condizionando le ultime ore precedenti al match di Europa League tra Rapid Vienna e Inter. Dopo la decisione della società nerazzurra di togliergli la fascia di capitano, l’argentino ha deciso di non volare con i compagni in Austria, preferendo saltare il ...

Inter - la gestione del Caso Icardi è da applausi : attacchi - capricci - speculazioni e Wanda Nara - un capitano è tutt’altra cosa! : applausi all’Inter, applausi a Marotta: la gestione del caso Icardi è da grande squadra, il club viene prima dei capricci di un calciatore L’Inter sta vivendo un momento molto delicato della sua stagione, anzi, molto di più. Si tratta di uno snodo chiave per il futuro della società, dato che la rottura con Mauro Icardi porterà quasi certamente al suo addio in estate e ad un cambio di rotta repentino in merito alle scelte di ...

Inter - Spalletti chiarisce sul Caso Icardi : 'E' lui che non è voluto venire a Vienna' : E' fortissima crisi tra l'Inter e Mauro Icardi. Questa sera il giocatore non sarà a Vienna per disputare l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto dichiarato dall'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti, però, a scegliere di non partecipare alla gara è stato il bomber argentino. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha spiegato che "Icardi era tra i convocati per il Rapid Vienna, ma è lui che non s'è ...

Caso Inter - Spalletti : “Icardi? Il calciatore ha deciso di restare a casa” : Tensione altissima in casa Inter dopo la decisione del club nerazzurro di togliere la fascia di capitano ad Icardi, ecco le dichiarazioni di Spalletti in conferenza alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna: “La decisione di togliere la fascia a Icardi è stata difficile, molto dolorosa perché sappiamo quale sia il suo valore ma è stata assolutamente condivisa. L’abbiamo presa per il bene dell’Inter. La mancata ...

