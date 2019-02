Marco Travaglio sul Caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Caso Diciotti - M5S indice votazione online : Sembra ormai confermato, anche se manca l'ufficialità, che il MoVimento 5 Stelle indirà nei prossimi giorni, molto probabilmente lunedì 18 febbraio, una votazione online attraverso la piattaforma Rousseau, per decidere se concedere o no l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul Caso Diciotti.Secondo quanto anticipa Repubblica, nel quesito posto agli utenti della piattaforma sarà ricordato che Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e ...

Martedì 19 febbraio il voto sul Caso Diciotti - M5S diviso sull’immunità a Salvini : Martedì 19 febbraio è una data importante per Matteo Salvini. Ma non solo, il termine fissato per decidere l’immunità del Ministro dell’Interno relativamente al caso Diciotti, potrebbe diventare la miccia per innescare una crisi che provocherebbe scossoni nel Governo italiano. Sono in gioco equilibri millimetrici nella maggioranza, e a decidere la sorte di Salvini saranno proprio i 5 Stelle, alleati di Governo in un matrimonio che sembra reggere ...

Alla fine cosa voterà il M5s sul Caso Diciotti? : ... che non fa parte della Giunta, ha ribadito la sua contrarietà: 'Lo Stato e il governo non coincidono', ha affermato spiegando che 'se non si riesce a fare una buona politica per convincere l'Unione ...

Alla fine cosa voterà il M5s sul Caso Diciotti? : Con tre giorni di anticipo sul calendario fissato dal Regolamento, la Giunta delle immunità del Senato voterà nel pomeriggio di martedì prossimo la proposta del relatore, Maurizio Gasparri, di respingere l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, che il Tribunale dei ministri di Catania accusa di sequestro di persona aggravato. Il caso Diciotti, la vicenda della nave della Guardia costiera bloccata per giorni lo scorso ...

Caso Diciotti. Martedì 19 febbraio il voto della Giunta per le immunità del Senato : ... che io ritengo giusto, non significa che in generale un ministro può fare quello che vuole purché sia nell'ambito di una linea politica. Ma che in questo Caso il Senato valuta preminente l'interesse ...

