Carrefour Italia | piano di trasformazione e fino a 590 esuberi

Carrefour - il piano 2019-2022 prevede 590 esuberi in Italia. Sindacato : “Sbagliato e contraddittorio ridurre gli organici” : Carrefour Italia ha presentato un “ piano di trasformazione” quadriennale che prevede 400 milioni per lo sviluppo della rete di supermercati ma anche fino a 590 esuberi , il 4% della forza lavoro. Il gruppo ha fatto sapere di voler “minimizzare l’effettivo numero di esuberi , che verranno gestiti su base volontaria“. La UILTuCS ritiene “sbagliata e contraddittoria la scelta di ridurre gli organici” e ha ...

