Carmen di Pietro e Antonio Rivano | è già finita Abbiamo deciso di lasciarci

Carmen Di Pietro affronta la madre Emma a Domenica Live : "Mi sento abbandonata come figlia!" : Carmen Di Pietro ha affrontato la madre Emma a Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso che è tornato in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2019, su Canale 5, nella nuova versione ridotta.La signora Emma, 72 anni, è balzata agli onori della cronaca per la sua relazione con un uomo di circa 30 anni più giovane.prosegui la letturaCarmen Di Pietro affronta la madre Emma a Domenica Live: "Mi sento abbandonata come figlia!" ...

Pomeriggio 5 - Carmen Di Pietro contro la madre 72enne : “Ti sei innamorata di un muratore polacco di 43 anni e non fai più la nonna” : Carmen Di Pietro contro sua madre, Emma, 72 anni. Accade a Pomeriggio 5 (e dove senno?). Nello studio di Barbara D’Urso, la Di Pietro accusa la mamma di averla lasciata sola e sopratutto di non occuparsi più dei suoi nipoti da quando si è innamorata di una muratore polacco di 43 anni. “Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la ...

