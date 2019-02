Capodanno Cinese | la grande sfilata del dragone chiuderà i festeggiamenti

Capodanno Cinese - festeggiamenti a Prato : ANSA, - Prato, 14 FEB - Sono iniziati oggi, con una cerimonia inaugurale alle 10, i festeggiamenti del Capodanno cinese a Prato. Circa duecento persone hanno assistito ai saluti delle autorità, tra ...

Capodanno Cinese - danza del Drago e del Leone : La danza del Drago e del Leone viene realizzata dove ci sono comunità cinesi, in tutto il mondo, e affonda le radici nella più antica cultura orientale. La leggenda identifica il Leone ...

Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese : festeggia l’anno del maiale su FUT! Nessun evento quest’anno? : A partire dal 2012 EA Sports celebra sulla modalità Fifa Ultimate Team, con una serie di iniziative, il Capodanno Lunare Cinese, cosa che accadrà anche quest’anno su Fifa 19! In questa guida proveremo a fornirvi tutte le informazioni sul Chinese New Year di FUT! Iniziamo! Capodanno Lunare Cinese su FUT: quando inizierà? Secondo la tradizione del […] L'articolo Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese: festeggia l’anno del maiale su FUT! ...

Capodanno Cinese 2019 - le immagini più belle dal mondo : Abbondanza, ricchezza, semplicità, solidarietà, famiglia. Sono queste alcune delle parole chiave che secondo le credenze popolari caratterizzano l'anno del maiale, senza alcun dubbio uno tra i segni più amati dell'oroscopo Cinese. E così le tradizionali celebrazioni della Festa di Primavera, alias il Capodanno Cinese, si sono svolte quest'anno in un'atmosfera particolarmente gioiosa: dalla Cina ...

Capodanno Cinese - Peppa Pig festeggia con due episodi in italiano e in mandarino : ?? Ni hao Cina! Nel 2019 la comunità cinese nel mondo celebra l’anno del maiale. I festeggiamenti inizieranno il 5 febbraio con tantissime celebrazioni dedicate al Capodanno. Peppa Pig, la beniamina dei più piccoli di Entertainment One, non poteva mancare all’appuntamento e per l’occasione partecipa alla festa con due nuovi episodi speciali trasmessi su Rai Yoyo in versione bilingue, cioè in italiano e successivamente in mandarino sottotitolato ...

Una McLaren 570GT con telaio 888888 per festeggiare il Capodanno Cinese – FOTO : In occasione del capodanno cinese, McLaren ha voluto omaggiare i propri (numerosi e facoltosi) clienti di quel paese rimpinguando la collezione MSO Cabbeen, presentata allo scorso salone di Pechino e composta da cinque esemplari di 570 GT in nero e oro, sulle cui portiere campeggia un dragone. L’esemplare numero 6, che vedete nella gallery qui sopra, ha la particolarità del numero di telaio che finisce con le cifre 888888, proprio ...

Celebrazioni Capodanno Cinese - arriva anno del Maiale : Su un palco al centro si svolgeranno i vari spettacoli, dalla danza tradizionale alle arti marziali. Al via, il 14 febbraio, con il concerto di Giulia Mazzoni, la pianista pratese reduce dal suo ...

Oggi si celebra il Capodanno Cinese 2019 : inizia l’Anno del Maiale [GALLERY] : 1/67 AFP/LaPresse ...

Cina : Capodanno Cinese - segretario Onu Guterres augura 'un mondo pacifico e prospero per tutti' : Pechino, 05 feb 08:45 - , Agenzia Nova, - In un videomessaggio di auguri per il nuovo anno, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ringraziato la Cina e il... , Cip,

Ultimo viene il maiale.

Capodanno Cinese 2019 - inizia l’anno del Maiale : Quest’anno il Capodanno cinese cade il 5 febbraio e il 2019 sarà l’anno del Maiale, come già lo fu il 2007 e come di nuovo sarà nel 2031. Ogni 12 anni ricorre lo stesso segno nello zodiaco cinese e rimangono ancora pochi giorni da vivere sotto il segno del Cane che, a partire dallo scorso 16 febbraio, ha caratterizzato il 2018. In Cina i segni dello zodiaco sono 12 e il Maiale è il dodicesimo secondo questo ordine: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, ...