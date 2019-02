Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè : il trofeo Laigueglia apre il Calendario italiano : Sono 7 gli #OrangeBlue al via questa domenica 17 febbraio sulle strade della Liguria. Canola, Bagioli e Moser tra i protagonisti attesi insieme ad Hatsuyama, Damiano Cima, Filippo Zaccanti e Giovanni Lonardi Il trofeo Laigueglia sarà la gara di apertura del calendario italiano 2019. Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si presenta al via con una formazione adatta alle caratteristiche tecniche di una gara da sempre spettacolare e ...

Calendario ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Calendario ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

