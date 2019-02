Cade il governo socialista | la Spagna torna al voto tra tensioni e ondata sovranista

Spagna - gli indipendentisti catalani fanno Cadere il governo. Sanchez archivia la legislatura e scommette su elezioni : Pedro Sanchez rilancia: archiviata la speranza di portare a termine la legislatura dopo la bocciatura della finanziaria, il leader socialista ha immediatamente fissato la data delle elezioni anticipate; la Spagna andrà dunque alle urne per la terza volta in quattro anni il prossimo 28 aprile. Una data scelta non a caso dal premier uscente: non troppo a ridosso delle europee e amministrative di maggio per evitare possibili interferenze di voto - ...

Gilet Gialli Francia - fuorionda del leader Chalencon : "Con noi paramilitari pronti a far Cadere il Governo" - Sky TG24 - : L'esponente dei Gilet Gialli, che nelle scorse settimane ha incontrato Di Maio e Di Battista, afferma che la Francia è "sull'orlo di una guerra civile" e che i paramilitari intendono "far cadere il ...

Gilet gialli - uno dei leader in un fuorionda a Piazzapulita : “Abbiamo paramilitari pronti a far Cadere il governo” : “Abbiamo delle persone, dei paramilitari, pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile“. Lo ha detto Cristophe Chalencon, uno dei leader dei ‘Gilet gialli‘ che ha incontrato Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, in un fuori onda a Piazza Pulita su La7. “Lo so che rischio molto. Posso prendermi una pallottola in testa in ...

Il leader dei gilet gialli : "I paramilitari ora sono pronti per far Cadere il governo" : 'Abbiamo paramiliatri pronti ad intervenire'. La tensione in Francia continua a salire e un fuori onda mostrato da Piazza Pulita di uno dei leader dei gilet gialli spiega bene qual è la situazione nel ...

"Con noi i paramilitari pronti a far Cadere il Governo". Così Christophe Chalençon - il gilet giallo incontrato da Di Maio e Di Battista : Christophe Chalençon è uno dei leader dei gilet gialli. incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, quando le due anime del Movimento 5 stelle andarono a portare il proprio sostegno al movimento francese, Intervistato da Piazzapulita minaccia, in un fuori onda, una vera e propria guerra civile. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il Governo. Oggi è tutto calmo ma ...

Cade il governo socialista - la Spagna torna al voto tra tensioni e ondata sovranista : Le elezioni anticipate si svolgeranno in una situazione di rinnovata tensione sulla Catalogna e potrebbe rafforzare il nuovo...

Di Maio : finchè ci sarò io M5s non farà Cadere il Governo : Roma, 13 feb., askanews, - 'C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverrà'. Lo scrive Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque ...

Di Maio : finchè ci sarò io M5s non farà Cadere il Governo : Il MoVimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia", ha aggiunto. 13 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sergio Mattarella stufo del M5s - se Cade il governo si va a votare : gode Matteo Salvini : C'è qualcosa nel governo che non funziona più. L'idillio tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio è finito e il caso Venezuela lo dimostra chiaramente. Ora ne ha preso atto anche il Quirinale, vigile osservatore delle dinamiche dell'esecutivo. Pare che Sergio Mattarella abbia fatto arrivar

Luigi di Maio - Movimento 5 Stelle : la fronda pensa a un "incidente" per far Cadere il governo : La definisce alla perfezione Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, la condizione in cui si trova il Movimento 5 Stelle, poche ore dopo la botta presa in Abruzzo e a ormai poco più di tre mesi dalle elezioni politiche: "lose-lose". Cioè, comunque perdente. Sia che i 5 Stelle restino al governo

Luigi di Maio - Movimento 5 Stelle : la fronda pensa a un 'incidente' per far Cadere il governo : La definisce alla perfezione Alessandro Trocino sul Corriere della Sera , la condizione in cui si trova il Movimento 5 Stelle, poche ore dopo la botta presa in Abruzzo e a ormai poco più di tre mesi ...

Laura Ravetto : "Gli elementi per far Cadere il governo ci sono. Si può fare - si faccia" : "Il governo non cadrà certamente sulla Diciotti. Il dossier Tav invece è più complesso, l'analisi costi-benefici è facilmente confutabile e pare che Matteo Salvini abbia già una contro-analisi". Laura Ravetto, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, vuole staccare la spina a questo esecutivo:

Quella "trappola" dei 5 Stelle per far Cadere il governo : Il risultato delle elezioni in Abruzzo ha mandato in tilt l'intero Movimento Cinque Stelle. Un risultato disastroso che adesso agita i penatstellati dà fiato alla fronda che spinge per la rottura con Salvini. Sono tante le voci critiche all'interno del Movimento che criticano la linea di Di Maio troppo filogovernativa e sdraiata sulle posizioni della Lega e l'eccessiva esposizione mediatica di Di battista che da urlatore da opposzione non ha ...

Di Maio vuole fare Cadere il Governo scaricando la colpa su Salvini : E’ un divorzio annunciato. Di per sé è stato un matrimonio “innaturale” come viene definito da Silvio Berlusconi. Grillini e