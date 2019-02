Bossi - prima notte in ospedale. Il figlio : "Papà è un guerriero" : Bossi, prima notte in ospedale. Il figlio: "Papà è un guerriero" Il Senatùr è ricoverato a Varese dopo il malore di ieri. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Gli esami hanno escluso la presenza di emorragie, forse si è trattato di una crisi epilettica Parole chiave: ...

Varese - prima notte in ospedale per Bossi : prima notte in ospedale per Umberto Bossi ricoverato giovedì d'urgenza dopo un malore nella sua casa di Gemonio. Il fondatore della Lega è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Varese. La tac ...

Prima notte in ospedale per Bossi - il figlio : "Papà è un guerriero" : Prima notte in ospedale per Bossi, il figlio: "Papà è un guerriero" Il Senatùr è ricoverato a Varese dopo il malore di ieri. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Gli esami hanno escluso la presenza di emorragie, forse si è trattato di una crisi epilettica Parole chiave: ...

Prima notte in ospedale per Bossi - il figlio : 'Papà è un guerriero' - : Il Senatùr è ricoverato a Varese dopo il malore di ieri. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Gli esami hanno escluso la presenza di emorragie, forse si è trattato di una ...

Prima notte in ospedale per Umberto Bossi - massimo riserbo sulle sue condizioni : notte in ospedale per Umberto Bossi, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Circolo di Varese: il fondatore della Lega ieri pomeriggio è stato colpito da un malore nella sua abitazione di Gemonio ed è caduto, battendo la testa. E’ stato trasportato in ospedale a Varese con l’elisoccorso: è stato sottoposto a una serie di esami, dai quali non è emersa la presenza di emorragie. La famiglia ha chiesto il più stretto riserbo ...

Varese - prima notte in ospedale per Bossi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse