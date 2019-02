Bombe Foggia | marcia contro racket

Rapine - Bombe e guerra tra i clan a Foggia : 16 arresti : Roma, 5 feb., askanews, - Tentato omicidio, detenzione di armi, tentata estorsione, incendi, Rapine, detenzione di esplosivi: 16 persone sono state arrestate nel Foggiano con un'operazione interforze ...

Bombe ai negozi di Foggia. Blitz con elicotteri - 15 arresti : “La mafia ha preso una bella botta” : Maxi operazione della Guardia di Finanza di Foggia a contrasto della criminalità organizzata. I fermati da militari, finanzieri e poliziotti che sono accusati di estorsioni, rapina, armi e tentato omicidio. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra ha definito quella foggiana una “mafia pericolosa, devastante che deve essere fermata e consegnata alla giustizia.Continua a leggere

Foggia - due Bombe al negozio in 3 mesi. Lo sfogo della titolare : “Stato non ci tutela - non è vita da Paese civile” : Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti di forniture per estetisti e parrucchieri che si trova alla periferia di Foggia. Ignoti verso le 2.30 hanno piazzato il potente ordigno davanti alla saracinesca. Il boato è stato udito in gran parte della città. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. Divelte le saracinesche, in frantumi l’insegna luminosa e danni anche a parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenuti ...

