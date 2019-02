Bob femminile | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | Elana Meyers Taylor vince in casa

Bob femminile - Coppa del Mondo St. Moritz 2019 : Elana Meyers Taylor torna alla vittoria ad un anno di distanza : Da St. Moritz a St. Moritz: Elana Meyers Taylor, veterana statunitense, torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di bob femminile ad un anno di distanza dall’ultima volta, ripetendosi sul durissimo (pieno di insidie) catino elvetico. È la diciassettesima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale per la nativa di Oceanside. torna a dominare la statunitense, come faceva nel 2014/2015, stagione nella quale dominò la Coppa ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Igls 2019 : Stephanie Schneider rimonta e vince su Jamanka e Meyers-Taylor : Grazie ad una splendida seconda manche Stephanie Schneider ha vinto la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2019 di bob a Igls. La tedesca, terza dopo la prima discesa, pennella sulla pista austriaca e va a chiudere con il tempo complessivo di 1:46.06 (53.10 e 52.96) distanziando la sua connazionale, e leader della classifica generale, Mariama Jamanka, di 11 centesimi. Completa il podio la statunitense Elana Meyers-Taylor che spreca il ...

Bob a 2 femminile - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Mariama Jamanka domina la scena e vince anche l’oro europeo : La tedesca Mariama Jamanka è profeta in patria e si aggiudica anche la tappa di Koenigssee valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile e, per l’occasione, anche per il campionato europeo. L’oro olimpico di PyenongChang 2018 ha dominato la scena, piazzando i migliori tempi di entrambe le manche (50.85 e 50.85) per un 1:41.70 totale che le permette di centrare il terzo successo stagionale su quattro gare e, di conseguenza, ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Stephanie Schneider non sbaglia e beffa Jamanka e Meyers Taylor : Doppietta tedesca nella tappa di Winterberg, proprio in Germania, per la Coppa del Mondo di bob femminile 2018/19. Vince, infatti, Stephanie Schneider superando in extremis la capo-classifica fino a quel momento, Mariama Jamanka. La vincitrice di giornata, invece, completa una seconda discesa impeccabile e va a beffare per appena 7 centesimi la connazionale che, dal canto suo, si mangia le mani per aver gettato alle ortiche la seconda vittoria ...