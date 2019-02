Bimba in fin di vita a Roma | criminologa | “Il raptus non esiste | ci sono sempre dei

Genzano - Bimba di 22 mesi in fin di vita per percosse : Un'altra vicenda di violenza si è consumata a Genzano, la sera del 13 febbraio. Una bimba di soli 22 mesi è stata picchiata a morte dal compagno, 24enne, della madre. L'uomo, Federico Zeoli, si sarebbe accanito con una violenza inaudita sulla povera bimba, mentre la madre Sara non era presente in casa. La bambina di 22 mesi è stata portata d'urgenza in ospedale Mentre Federico era a casa, solo, con i figli di Sara, è successo l'impensabile. ...

Bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della mamma : lei non lo lascia - lo ama - Ultime Notizie Flash : Ultime news da Genzano: uomo riduce in fin di vita bambina di 2 anni. La sua compagna lo perdona: 'non ho intenzione di lasciarlo, lo amo'

Bimba ridotta in fin di vita dal compagno - la madre : "E' giusto che paghi - ma non voglio abbandonarlo" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto mercoledì notte a Genzano, sui Castelli romani. L'uomo: "Non volevo..."

Roma - picchia Bimba di 22 mesi e la riduce in fin di vita : Una bimba di appena 22 mesi è ricoverata in fin di vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo esser stata picchiata dal compagno della madre, una 24enne già finito in manette con l'accusa di tentato omicidio.La tragedia è avvenuta a Genzano, mentre il 24enne si trovava solo in casa con i quattro figli della donna che stava frequentando da qualche mese. Non è chiaro cosa sia accaduto - la ...

Roma - picchiata dal compagno della madre : Bimba di 22 mesi in fin di vita : Una bambina di 22 mesi è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Genzano , a pochi chilometri da Roma , con diversi traumi ed ecchimosi. Ad accompagnarla c'era la madre che ha riferito alla ...

Roma - Bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."

Bimba cade da finestra - sorella la prende al volo : Una bambina di tre anni è caduta dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, nella periferia Nord di Milano , ma è stata salvata dalla sorella, che l'ha afferrata al volo. La piccola non ha subito ...

Genitori costringono figli a dieta vegana - Bimba finisce in ospedale : Dura sentenza per una coppia di Genitori vegani di Sidney, Australia,, condannati al carcere per aver costretto i propri figli a seguire la loro stessa tipologia di alimentazione. I due non si ...

Trentino. Finisce con la slitta contro albero : Bimba di 8 anni muore sul colpo - grave la madre : L'incidente al Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La donna è stata intubata e portata in elicottero all'ospedale di Bolzano.Continua a leggere

Usa - Bimba migrante di 7 anni muore al confine sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle a utorità americane al confine con il Messico . La bimba è deceduta per disidratazione e stanchezza . Lo riporta il Washington Post,...

Carovana dei migranti - Bimba di sette anni muore disidratata al confine Usa : era sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo riporta il Washington Post, ...

Usa : Bimba migrante muore al confine : ANSA, - NEW YORK, 14 DIC - Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo ...