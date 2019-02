Bimba di 22 mesi picchiata 'lento miglioramento'/ Criminologa : 'Raptus? Non esiste' : Migliora lentamente la Bimba di 22 mesi picchiata ieri a Roma dal compagno della madre, poi arrestato. Per la Criminologa non si può parlare di raptus.

Genzano - Bimba di 22 mesi in fin di vita per percosse : Un'altra vicenda di violenza si è consumata a Genzano, la sera del 13 febbraio. Una bimba di soli 22 mesi è stata picchiata a morte dal compagno, 24enne, della madre. L'uomo, Federico Zeoli, si sarebbe accanito con una violenza inaudita sulla povera bimba, mentre la madre Sara non era presente in casa. La bambina di 22 mesi è stata portata d'urgenza in ospedale Mentre Federico era a casa, solo, con i figli di Sara, è successo l'impensabile. ...

Castelli romani - migliora la Bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre. "Prognosi resta riservata" : La piccola respira spontaneamente ma i medici del Bambino Gesù restano cauti. La mamma: "L'ha picchiata lui perchè piangeva troppo". L'uomo deve rispondere di tentato omicidio

La Bimba di 22 mesi picchiata a Genzano dal compagno della mamma è "in lento miglioramento" : "La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l'attività respiratoria spontanea". È quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell'Ospedale e ancora ricoverata nel ...

