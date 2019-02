Biathlon | Sprint maschile Salt Lake City oggi 15 febbraio | orario d’inizio e come

Biathlon - Sprint femminile Soldier Hollow 2019 LIVE : a che ora inizia e come vederla in tv e diretta streaming : Si ricomincia. La Coppa del Mondo di Biathlon, dopo l’esperienza decisamente problematica di Canmore (Canada) culminata con l’annullamento delle Sprint femminile e maschile dell’ultimo giorno di gare, prosegue l’esperienza nordamericana e passata dall’Alberta allo Utah negli Stati Uniti. Si gareggerà per l’esattezza a Soldier Hollow, laddove si disputarono le gare olimpiche del 2002. Un grande ritorno dopo 17 ...

Biathlon - Sprint 7.5 km femminile Soldier Hollow 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon inaugura la tappa negli USA: a scendere in gara per prime sulla pista di Soldier Hollow, vicino a Salt Lake City, nello Utah, saranno le donne, che oggi, giovedì 14 febbraio, alle ore 19.15 italiane affronteranno la 7.5 km Sprint. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Di seguito il Programma completo della 7.5 km Sprint femminile di ...

Biathlon – Sprint femminile agli EYOF di Sarajevo : Passler solo quattordicesima : Rebecca Passler va forte sugli sci: con tre errori chiude 14esima nella Sprint femminile agli EYOF di Sarajevo Con qualche errore in meno al poligono forse si poteva lottare per il podio, ma la prova delle azzurre nella Sprint femminile agli EYOF di Sarajevo è comunque positiva. La migliore è Rebecca Passler, che con tre bersagli mancati chiude in 14esima posizione a 1’37” dalla vincitrice Hanna Boerve e a poco più di un minuto ...

Biathlon - Canmore 2019 : cancellate le sprint odierne a causa delle basse temperature : Sono state ufficialmente cancellate dall’IBU, Federazione Internazionale del Biathlon, le gare sprint odierne valide per la settima tappa di Coppa del Mondo da Canmore (Canada). Inizialmente prevista la gara maschile alle 20.20 e quella femminile per le 22.45 italiane, le competizioni sono state cancellate a causa delle basse temperature che a Canmore non superano i -20 gradi per tutto l’arco della giornata. Ricordiamo che la ...

LIVE Biathlon - Sprint Canmore 2019 in DIRETTA : orari delle gare di oggi (10 febbraio) e come vederle in tv e streaming : Giornata di chiusura per la settima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon, in corso di svolgimento a Canmore (Canada). Il programma del weekend è stato modificato in più riprese a causa del freddo polare che sta colpendo questa località, con le temperature che hanno toccato anche i -30°C. Nella serata italiana sono in programma due Sprint (originariamente erano previste due prove mass start), con la competizione maschile che comincerà ...

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi spostate a domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

