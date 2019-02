Biathlon | Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 | Vetle Sjåstad Christiansen trionfa negli

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo con gli scarti : Marte Olsbu ha riaperto tutto - che pericolo per Wierer e Vittozzi : La vittoria ottenuta nella serata italiana di ieri da parte della norvegese Marte Olsbu Roeiseland nella sprint di Soldier Hollow, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, ha riaperto i giochi nella Classifica generale: considerando gli scarti, e superati i due terzi della stagione ha senso iniziare a farlo, le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi devono iniziare a guardarsi le spalle con preoccupazione, dato che la biatleta nordica appare ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Johannes Boe punta all’ennesimo sigillo nella sprint - Hofer e Windisch sognano il podio : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA sprint MASCHILE DI Biathlon A SALT LAKE CITY E dopo le donne è il momento degli uomini. La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue a ritmo spedito nella tappa statunitense a Soldier Hollow, laddove nel 2002 queste nevi avevano una valenza a Cinque Cerchi. Una tappa che mancava da 17 anni e che in campo maschile aveva visto un unico grande dominatore: il norvegese Ole Einar Bjørndalen che seppe andare a ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta in testa - Vittozzi seconda a dieci punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe sempre più solo in vetta - Hofer 11° : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : vince Roeiseland - quinta Kuzmina. Dorothea Wierer è ottava - dodicesima Lisa Vittozzi : La norvegese Marte Olsbu Roeiseland domina la 7.5 km sprint, acquisisce un buon margine su tutte le avversarie in vista dell’inseguimento di sabato e riapre la lotta per la Coppa del Mondo generale di Biathlon: a Soldier Hollow lo scenario che si materializza è il peggiore per le azzurre. Arriva anche il quinto posto della slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono, rispettivamente, ottava e dodicesima. In ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e la sprint che può indirizzare la classifica generale : Scatterà nella serata italiana la tappa della Coppa del Mondo di Biathlon di Soldier Hollow con la 7.5 km sprint femminile: alle ore 19.15 italiane partirà la gara che molto potrebbe dire anche in ottica classifica generale, con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che puntano ad allungare sulle inseguitrici. Innanzitutto mancheranno la slovacca Paulina Fialkova, che così alza definitivamente bandiera bianca nella corsa alla vittoria ...

Biathlon – Tutto pronto per la tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City : il programma delle gare : La Coppa del Mondo si sposta a Salt Lake City: si parte giovedì 14 con la sprint femminile e il duello Wierer-Vittozzi per il pettorale giallo Il gelo di Canmore è alle spalle, la Coppa del Mondo di Biathlon è già proiettata alla prossima tappa di Salt Lake City, sulla pista di Soldier Hollow, che chiuderà il tour nordamericano. Negli Stati Uniti gli atleti troveranno condizioni diverse, anche se lo scenario meteo previsto è di continue ...

Biathlon - Paulina Fialkova torna in Europa e salta la tappa di Soldier Hollow! Restano in quattro per la Coppa del Mondo generale? : Un’avversaria in meno per Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi nella corsa alla conquista della Coppa del Mondo generale di Biathlon? La slovacca Paulina Fialkova, quinta al momento in classifica a 125 punti dalla vetta ha annunciato su Facebook che rientrerà in Europa per continuare ad allenarsi ad Anterselva in vista dei Mondiali in Svezia di marzo. La slovacca, che dunque salterà due gare individuali (sprint e pursuit), scarterà questi due ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : i convocati in vista di Salt Lake City - si riparte con la sfida Vittozzi-Wierer : Dopo la gelida, nel vero senso della parola, tappa di Canmore, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon saluta senza troppi rimpianti il Canada e sbarca nello Utah, a Salt Lake City, per il weekend che segnerà la conclusione della trasferta nordamericana. Per fortuna dei protagonisti, le temperature polari (spesso sotto i -20°) di Canmore saranno un lontano ricordo, anche se sulla pista Soldier Hollow si annuncia comunque freddo e ...