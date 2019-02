Berlusconi | Tajani sarà capolista in Italia Centrale

Berlusconi : "Non sarò capolista ovunque - Tajani al centro" : "Non sarò capolista alle europee in tutta Italia. Il vicepresidente di Fi Tajani guiderà la circoscrizione del Centro". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi, ospite di Povera Patria. "Al governo ...

Arriva l’ordine di Berlusconi e Tajani ai big di Forza Italia su Salvini : “Non attaccatelo” : Berlusconi e Tajani non scaricano Salvini anzi, hanno ordinato ai big di Forza Italia di attendere e non attaccare il leader della Lega Nel complicato intreccio che sono ormai i rapporti tra Lega e Forza Italia, a prendere piede tra le fila degli azzurri è la nuova linea che Silvio Berlusconi sta imponendo ai suoi nei confronti di Matteo Salvini: ignorarlo. La convinzione del Cav, come riporta il Tempo, è che prima o poi la “pecorella ...