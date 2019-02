Basket | Nba | New Orleans ferma la corsa di Oklahoma | cinque di fila per Orlando

Basket Nba - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

Basket - Nba Lakers ancora ko - playoff sempre più a rischio : ROMA - Un grande Lebron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers, 28-29, che, nel turno di questa notte in Nba, incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook eguaglia Chamberlain : NEW YORK - Serata memorabile in Nba per Danilo Gallinari. L'azzurro è stato il grande protagonista dell'incredibile rimonta dei Clippers a Boston. Sotto a un certo punto di 28 punti, la seconda ...

Basket - Nba : Golden State e Milwaukee non rallentano - Davis fischiato dai suoi tifosi : NEW YORK - Non perdono colpi le prime della classe nelle due conference del campionato Nba in un turno che non vedeva impegnato alcun azzurro nella notte italiana essendo a riposo sia i Los Angeles ...

Basket - NBA : Davis resta a New Orleans - Marc Gasol ai Toronto Raptors : TORINO - Il colpo tanto atteso non c'è stato. Anthony Davis per ora non si muove da New Orleans. Sfumano dunque le speranze di vederlo ai Lakers, che fanno rientrare in corsa sia Boston sia New York, ...

Basket - NBA : Marc Gasol a Toronto - Mirotic a Milwaukee - non si muove Davis : ROMA - L'ultima giornata di mercato NBA si chiude col botto. Marc Gasol , che ha una player option da 25,1 milioni per la prossima stagione, passa da Memphis a Toronto e va a rinforzare una delle big ...

Basket - Nba lo strano caso dei Knicks. Sempre i più ricchi ma ultimi sul campo : NEW YORK - ultimi sul campo ma Sempre i più ricchi della Nba. E' il singolare destino dei New York Knicks, che nella nuova classifica sulle franchigie stilata da Forbes si confermano al primo posto ...

Basket - Nba : Golden State travolge San Antonio - Antetokounmpo e Harden da Mvp : WASHINGTON - Una lezione difficile da smaltire. Golden State è di un altro pianeta e lo dimostra, ancora una volta, nel match della Oracle Arena in cui disintegra 141-102 i San Antonio Spurs, 32-24, ...

Basket - Nba : Denver e Portland continuano a correre - LeBron salta anche il derby : NEW YORK - Prosegue la corsa dei Denver Nuggets, che passano anche sul parquet di New Orleans, 105-99 lo score, centrando il quarto successo consecutivo, 35-15 il bilancio del team del Colorado, così ...

Basket - Nba : San Antonio si salva sulla sirena - Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Una canestro di Rudy Gay allo scadere regala a San Antonio la vittoria interna sui Phoenix Sus, 11-42,, ma non tranquillizza coach Popovich che a fine gara è una furia tanto da definire ...

Basket - Nba : San Antonio ancora super - Milwaukee cade a Oklahoma City : WASHINGTON - San Antonio ha ritrovato la formula giusta. Così, dopo i 126 punti segnati a New Orleans contro i Pelicans, gli Spurs fanno anche meglio all'AT&T Center rifilando a Washington 132 punti. ...

Basket - Nba : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

Basket - Nba : Harden fa volare Houston - Clippers a segno senza Gallinari : NEW YORK - James Harden non si ferma più. Il leader dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l'altra, con giocate spettacolari e canestri, e Houston continua la sua risalita dopo un ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...