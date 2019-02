Basket | Coppa Italia | Sassari rimonta Venezia | esordio super di Pozzecco

LIVE Avellino-Brindisi Basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : il derby del Sud designa l’ultima semifinalista della Final Eight di Firenze : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di Finale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Di fronte, in quello che è a tutti gli effetti un derby del Sud, ci sono Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi. Le due formazioni arrivano da una stagione vissuta su piani diversi: la Sidigas, pur nei piani alti dall’inizio dell’anno, si è trovata in più di un’occasione in difficoltà, complici anche vicende ...

Basket – Final Eight di Coppa Italia : ultimi secondi di fuoco - ecco come Sassari ha vinto su Venezia [VIDEO] : Il pubblico di Firenze in delirio per un Finale di match infuocato tra Venezia e Sassari: ecco l’azione che ha fatto trionfare la squadra sarda Che spettacolo questa sera a Firenze durante il quarto di Finale di Final Eight di Coppa Italia di Basket maschile tra Venezia e Sassari: la squadra sarda ha rimontato da -20 portando a casa un’incredibile vittoria che la fa volare alla semiFinale di domani. E’ Cooligan ...

Basket – Final Eight di Coppa Italia : Venezia beffata - Sassari vince in rimonta e vola in semifinale : Sassari sorride di gusto: Venezia battuto in rimonta 88-89, i sardi staccano il pass per la semiFinale della Final Eight di Coppa Italia Continua lo spettacolo della Final Eight di Coppa Italia di Basket maschile. Oggi due importanti sfide valide per i quarti di Finale. Le prime ad aprire le danze di questo freddo venerdì di febbraio sono state Venezia e Sassari, con i sardi a sorridere per aver staccato il pass per la semiFinale di ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Sassari in semifinale con un’incredibile rimonta da -20 - Cooley trafigge Venezia all’ultimo secondo : Tutta la pallacanestro del mondo in una partita: il Banco di Sardegna Sassari vince un quarto di Finale incredibile, battendo l’Umana Reyer Venezia per 88-89 con un gran canestro di Jack Cooley (13 punti totali per lui) a un secondo e un decimo dalla sirena. Gli uomini di Walter De Raffaele possono recriminare tantissimo per aver sprecato in sette minuti un vantaggio di 20 punti. Oltre a Cooley, principali protagonisti di questo regalo a ...

LIVE Venezia-Sassari Basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : lagunari favoriti - sardi per il colpaccio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Sassari, primo degli ultimi due quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket in programma oggi. Nella giornata di ieri Cremona e Bologna hanno conquistato l’accesso alla semifinale e attendono di conoscere il nome delle altre due avversarie nella corsa per il primo titolo della stagione. La sfida si annuncia equilibrata: la formazione veneta parte con i favori del ...

Basket Coppa Italia - è subito sorpresa : Milano eliminata dalla Virtus Bologna : Le Final Eight di Coppa Italia di Firenze restano stregate per Milano: un anno dopo la figuraccia contro Cantù, l'AX Armani esce nuovamente al primo turno - questa volta da testa di serie numero uno - ...

Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi - coppa Italia di Basket maschile : final eight

Avellino-Brindisi - Coppa Italia Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Final Eight di Coppa Italia 2019 ha già subito regalato grandi emozioni e colpi di scena, come l’eliminazione dell’Olimpia Milano per mano della Virtus Bologna. Oggi si completa il quadro delle squadre semifinaliste ed in programma stasera c’è il match tra la Sidigas Avellino e la Happy Casa Brindisi. Una sfida molto interessante e dal pronostico abbastanza incerto. Potrebbe davvero essere un’altra partita che si ...

Venezia-Sassari - Coppa Italia Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La seconda giornata dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019 si apre con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, due squadre che vivono un momento non proprio esaltante della stagione. La Reyer, infatti, dopo un inizio di annata scoppiettante, sta incontrando delle difficoltà e domenica scorsa è caduta al Taliercio dopo un supplementare contro Trento. Benché il secondo posto dietro Milano rimanga intatto, ...

Coppa Italia Basket 2019 - il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese ...

Basket - Coppa Italia : Milano va fuori! Bologna passa col brivido : Bologna-Milano 86-84 Splendida Virtus. Bologna, con una prova difensiva eccezionale, trascinata poi dal miglior Taylor della stagione, toglie a Milano l'obiettivo del triplete. Ma il finale di partita ...

Basket - Coppa Italia : Cremona batte Varese ed è in semifinale : Cremona-Varese 82-73 La Vanoli è la prima semifinalista delle F8 di Firenze. La squadra di coach Sacchetti vince il derbino con Varese, una partita che non sarà ricordata nella storia di questa ...

Basket - Coppa Italia : incubo Milano La Virtus Bologna torna grande : Aveva vissuto un incubo, un anno fa, facendosi prendere a pallate da Cantù , ha rivissuto un orribile déjà vu, ieri sera, mostrando di nuovo il suo lato peggiore. Eliminata nei quarti di Coppa Italia, ...

Bologna-Cremona - Semifinale Coppa Italia Basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Una sorprendente serata di Firenze ha eliminato l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano dalla Coppa Italia 2019: in Semifinale, alle Final Eight, ci va la Virtus Bologna, che affronterà la Vanoli Cremona. Dopo che le V nere hanno rischiato di divorarsi un vantaggio di otto punti in pochissimi e concitatissimi secondi nel finale di gara, in cui Jeff Brooks ha scagliato il tiro dell’overtime fuori tempo massimo, adesso l’ostacolo ...