Baby Gang | parla il Garante infanzia

Stretta sulle Baby Gang : l'età per il carcere scende a 12 anni : Abbassare il limite dell'imputabilità da 14 a 12 anni. Escludere le premialità previste per i reati compiuti dai minori se c'è l'aggravante dell'associazione. Una Stretta sulla 'difesa' dei minori che ...

Napoli - incendiata la porta di casa di una famiglia di nigeriani : 'Sono Babygang razziste' : Paura nella notte a via Biagio Miraglia, a due passi dall'ex cimitero degli Inglesi, nel quartiere Arenaccia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la porta di un appartamento abitato da alcuni ...

Napoli - allarme Baby Gang : 'Esercito di riserva per la camorra' : A Napoli si diffondono gli episodi 'riprovevoli e violenti' commessi dalle cosiddette baby gang, 'espressione di una vera e propria deriva socio-criminale'. Lo rileva la Dia nella sua ultima relazione ...

Giravano filmini a luci rosse Baby Gang - c'è un'altra indagine : Tre dei minorenni coinvolti nell'indagine sulla cosiddetta 'Baby gang' che negli ultimi mesi spadroneggiava in centro città terrorizzando i coetanei, sono rimasti coinvolti anche in una inchiesta ...

Baby Gang Como : 17 provvedimenti di custodia cautelare - tra le accuse lesioni e rapina : Qualche giorno fa, a Como, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Questura, sono stati emessi, nei confronti di 17 giovanissimi componenti di una Baby gang, una serie di provvedimenti di custodia cautelare. I ragazzini, con un'età compresa tra i 14 a 17 anni, (due sono diventati maggiorenni in queste settimane),dovranno rispondere di una serie di reati: rapina, estorsione, furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e ...

'Poca sicurezza e Babygang' - tre stazioni della metropolitana ad alto rischio : Dossier dell'Anm sulla sicurezza nella metropolitana Linea 1, presa d'assalto ripetutamente da baby gang e viaggiatori a scrocco. Ecco il passaggio segreto usato dai furbetti per entrare senza pagare ...

Como - violenze e rapine : sgominata Baby Gang con misure restrittive per 17 minorenni : Erano riusciti a seminare il terrore in città, soprattutto tra i coetanei. Per ben 40 volte, dallo scorso luglio fino ad ottobre, avevano realizzato i loro colpi a Como e in provincia: piccoli furti, ricettazioni, rapine ed estorsioni. Si trattava di una vera e propria baby gang, che era arrivata a contare una ventina di membri, alcuni dei quali addirittura sotto i 14 anni e quindi non perseguibili. Comunque la Procura per i minorenni di Milano ...

Como - rapine ed estorsioni : sgominata Baby gang. Diciassette indagati - cinque in carcere. Coinvolti anche minori di 14 anni : Avevano colpito almeno 40 volte in quattro mesi a Como e nei paesi vicini. rapine, estorsioni, furti, ricettazioni. Una vera e propria baby-gang, composta da una ventina di persone, alcune minori di 14 anni e quindi non imputabili. Così in 17 sono finiti indagati dalla Procura per i minorenni di Milano che ha chiesto e ottenuto misure cautelari per tutti: in 5 sono finiti in carcere, 7 sono stati affidati a una comunità e altri sette sono ...

Operazione Baby Gang nel Comasco : 17 misure cautelari emesse dal Tribunale : La Squadra Mobile della Questura e la Compagnia Carabinieri di Como hanno portato a termine l'Operazione denominata Baby gang nel Comasco. Operazione Baby gang nel Comasco: 17 misure cautelari Sono ...

Lo accerchiano e lo riducono in fin di vita perché "ragazzo normale". A Napoli - una Baby Gang e la futilità del male : Arturo fu aggredito da una gang di ragazzi nel dicembre del 2017, in via Foria, a Napoli, a ridosso del centro storico, a pochi passi dal Museo archeologico nazionale. Un vero pestaggio, culminato con ...