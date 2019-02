Avril Lavigne | ritorno alla vita e alla musica

Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde - il nuovo singolo arriva con l’album Head Above Water : Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde, il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 15 febbraio. Con oltre 40 milioni di album venduti in tutto il mondo e 8 nomination ai Grammy Awards ottenute nel corso della sua carriera, la superstar internazionale Avril Lavigne torna oggi in radio con il nuovo singolo che la vede in collaborazione con la rapper Nicki Minaj. Il risultato è un brano descritto dalla stessa ...

Il video ufficiale di Tell Me It’s Over - il nuovo singolo di Avril Lavigne (testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Avril Lavigne è Tell Me It’s Over ed è stato rilasciato meno di ventiquattro ore fa insieme al video ufficiale su YouTube. Un brano che parla della fine di una relazione d’amore, della paura che si prova in quei momenti, ed è un invito ad essere forti nel momento in cui è finita ed è giusto chiudere un rapporto. Tell Me It’s Over, scritto da Avril Lavigne in collaborazione con Melissa Bel, Ryan Cabrera, Johan Carlsson e ...

