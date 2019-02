Autonomie | il M5S blocca subito il testo in Cdm

M5S contro la Lega : Tav - Autonomie - i 49 milioni «da restituire». È già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni . Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...

Salvini : sul reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e Autonomie : Raccontano a palazzo Chigi che 'mai vertice è filato così liscio'. In meno di un'ora, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in mattinata hanno sciolto l'ultimo nodo: i fondi per garantire il ...

In Cdm solo slide sulle Autonomie regionali. Avvio di percorso - diffidenza di M5s verso Zaia : L'accordo tra Stato e Regioni è in fase di studio ed è per questo che, per ora, ci si limita alle slide e a una bozza che hanno davvero in pochi. Bozza che neanche è stata distribuita ai ministri durante il Consiglio, nonostante la riunione fosse dedicata proprio all'autonomia differenziata chiesta da Lombardia e Veneto dopo il sì al referendum e dall'Emilia Romagna che si avvia a intraprendere la procedura. Matteo ...