Autonomie | alle Regioni un pezzo di Irpef E si terranno il gettito extra

Una siciliana può opporsi alle Autonomie differenziate? No - purché... : Venerdì 15 febbraio si dovrebbe discutere e votare in Consiglio dei Ministri la bozza della cosiddetta "autonomia differenziata" (pare tuttavia che slitterà) riducendo un argomento costituzionale di importanza vitale per il corpo sociale dello Stato a contrattazione "privatistica" tra potere politico e regioni.Può un siciliano opporsi alle legittime richieste di autonomia avanzate da altre regioni? Qualcuno potrebbe ...