Autonomia Regioni | testo in Cdm ma subito lo stop di M5s

Autonomia Regioni - stop del M5s in Cdm | Salvini : non ci saranno cittadini di serie A e B : Il Consiglio dei ministri ha avviato il percorso delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che dovrebbe portare ad attribuire a queste Regioni una serie di competenze che incidono sulla vita dei cittadini dalla scuola, alla sanità. M5s frena

Autonomia Regioni - primo passo in Cdm - Salvini rassicura M5s : non ci saranno cittadini di serie A e di serie B : ... Erika Stefani che, ha portato in Consiglio dei ministri le bozze delle tre Intese dopo il via libera del ministero dell'Economia. Il tema di fondo, infatti, sono le risorse finanziarie che le tre ...

Salvini : su Autonomia Regioni abbiamo chiuso come promesso : Roma, 14 feb., askanews, - Sull'autonomia delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 'abbiamo chiuso come promesso'. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, al termine del Consiglio dei ...

Salvini : su Autonomia Regioni abbiamo chiuso come promesso : Roma, 14 feb., askanews, - Sull'autonomia delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna "abbiamo chiuso come promesso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, al termine del Consiglio dei ...

Il bluff sull’Autonomia è un guaio nei rapporti tra Salvini e le sue regioni : Roma. I leghisti che davvero ci sperano ancora, al sentir pronunciare la parola fatidica, si stringono nelle spalle. “Secessione? Magari”. Delusione che rivela, evidentemente, che le antiche ambizioni indipendentiste non sono affatto state deposte; e al contempo, però, dice di come l’intesa che ieri

Autonomia delle Regioni - M5s frena : 'No a cittadini di serie A e serie B' : Il Consiglio dei ministri ha avviato il percorso delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che dovrebbe portare ad attribuire a queste Regioni una serie di competenze che incidono sulla ...

Berlusconi : sì a più Autonomia ma senza togliere a regioni del Sud : Roma, 14 feb., askanews, - 'Siamo favorevoli a una maggiore autonomia ma teniamo in grande considerazione anche le regioni del Sud': così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato, ...

Autonomia Regioni - Stefani : 'Percorso non finito ma sono ottimista' : "Il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti perché stiamo compiendo un passo importantissimo nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio della spesa regionale". Lo ha detto il ministro per ...

Autonomia Regioni stasera su tavolo CdM : 17.13 "Sono soddisfatta perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in Consiglio dei ministri". Lo afferma il ministro degli Affari Regionali, Stefani, precisando che "la procedura non prevede voti sui testi". "Il percorso non è concluso ma siamo ottimisti sull'esito della discussione dei nodi politici.E' un passo importante per la razionalizazzione e il risparmio di spesa regionale. Obiettivo è arrivare a breve all'avvio della ...

Autonomia - nasce la scuola lombardo-veneta (ma non emiliana) : 200mila prof e 8 miliardi passeranno alle Regioni : Un pezzo di scuola italiana si staccherà dal ministero (e quindi dallo Stato) per finire alle Regioni del Nord. Come aveva anticipato a ottobre ilfattoquotidiano.it, presto Lombardia e Veneto (ma non l’Emilia Romagna) avranno una loro scuola, se non proprio diversa almeno autonoma da quella del resto del Paese, con programmi differenziati, concorsi locali, soprattutto docenti regionali. E ovviamente risorse proprie. Non è più solo un progetto, ...

Autonomia : Lombardia - Veneto ed Emilia? “Penalizzate rispetto alle Regioni ricche in Ue : poca spesa pubblica e molte tasse” : Tutte le cifre del rapporto economico tra Stato e Regioni. Le hanno fornite, alla vigilia del cruciale appuntamento della bozza governativa di accordo sull’Autonomia le Cna di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno affidato al centro studio Sintesi l’incarico di redigere l’annuale rapporto dell’Osservatorio economico e territoriale. Quest’anno è titolato “Autonomia per lo sviluppo” e sostiene la tesi che le ...

L'Autonomia allargata oggi al Cdm. La Lega spinge - regioni del sud in allarme : A Palazzo Chigi il dossier per ampliare i poteri in materia economica di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governatore campano De Luca e quello della Puglia Emiliano annunciano battaglia

Autonomia Regioni - bozza al Cdm ma i nodi restano - De Luca guida la rivolta del Sud : Nel frattempo, all'interno della componente leghista al governo, si succedono le riunioni preparatorie: "Abbiamo avuto al Mef - racconta il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia - un ...

Appello di 130 intellettuali contro Autonomia 'differenziata' Regioni : ... alla Repubblica voluta nel 1946 dal popolo italiano, destinato a portare al massimo il caos politico-amministrativo del Paese anche nei suoi rapporti con l'UE e col resto del mondo. Reso possibile ...