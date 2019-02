Autonomia | Gruppo Zaia | fase tecnica conclusa | o si chiude l' accordo | o chiude il governo

Autonomia : Gruppo Zaia - il voto dell'Abruzzo insegna : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Ormai siamo giunti al momento del ‘vedo’ e il Movimento del 5 Stelle, primo attore di questo balletto, deve decidersi da che parte stare. Ma se non sarà vera Autonomia , lo dica subito perché i Veneti non accetteranno compromessi”. È questo il commento della Capo Gruppo

Autonomia : Gruppo Zaia - fa bene soprattutto a chi per decenni ha vissuto di assistenza : Venezia, 18 gen. (AdnKronos) - “L’Autonomia nella gestione delle risorse pubbliche è una conquista basilare per permettere a chi ha vissuto per anni solo grazie ai contributi pubblici di potersi svilupparsi senza dover attendere l’aiuto di qualcun altro”. Commenta così il Presidente del Gruppo Zaia,