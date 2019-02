Auto : a gennaio immatricolazioni in Ue -4 - 6% - per Fca -14 - 9% : Roma, 15 feb., askanews, - Il 2019 comincia male per il mercato Automobilistico europeo, con un calo delle immatricolazioni a gennaio del 4,6%. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Evasione Bollo Auto con targa estera - i divieti da gennaio 2019 : Evasione Bollo auto con targa estera, i divieti da gennaio 2019 Bollo auto gennaio 2019, cambiano le sanzioni per l’Evasione L’Evasione del pagamento del Bollo auto non sarà più possibile per i veicoli che circolano con targa estera, o quasi. Il Decreto Sicurezza ha infatti istituito un regime sanzionatorio piuttosto pesante per gli automobilisti che si ostinano a guidare i propri veicoli targati all’estero nel Paese, con multe ...

Maserati Ghibli prima a gennaio - ma l'ecotassa danneggia la vendita delle Auto di lusso : Era facile prevederlo, ma ora le case costruttrici, gli automobilisti e l'industria devono affrontare gli effetti dell'ecotassa sulle emissioni delle vetture più performanti, che chiaramente sono negativi. Il mercato italiano a gennaio è calato del -7,5%, con Fca in sofferenza (-20% circa) e il recupero dei costruttori stranieri, Peugeot in primis. Scorrendo i dati di vendita del segmento F, quello che comprende le auto di lusso e le sportive, ...

Evasione Bollo Auto con targa estera - i divieti da gennaio 2019 : Evasione Bollo auto con targa estera, i divieti da gennaio 2019 Bollo auto gennaio 2019, cambiano le sanzioni per l’Evasione L’Evasione del pagamento del Bollo auto non sarà più possibile per i veicoli che circolano con targa estera, o quasi. Il Decreto Sicurezza ha infatti istituito un regime sanzionatorio piuttosto pesante per gli automobilisti che si ostinano a guidare i propri veicoli targati all’estero nel Paese, con multe ...

Germania - Auto ancora in affanno : immatricolazioni gennaio -1 - 4% : Roma, 4 feb., askanews, - Nuovi segnali di debolezza dal settore dell'auto in Germania: a gennaio le immatricolazioni hanno registrato un calo dell'1,4 per cento su base annua, secondo i dati della ...

Auto - immatricolazioni gennaio -7 - 55% : 20.40 Parte in salita il 2019 per il mercato italiano dell'Auto. A gennaio, rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state registrate 164.864 immatricolazioni, con un calo del 7,55% rispetto allo stesso mese del 2018, quando furono vendute 178.326 vetture. In calo anche i trasferimenti di Auto usate, -3,69% rispetto a gennaio 2018. Il gruppo Fca ha immatricolato 39.773 vetture in Italia, -21,64% rispetto a gennaio ...

Mercato Auto - vendite in salita in Italia : -7 - 5% a gennaio. Quelle a benzina superano le diesel : prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...

Mercato Auto - vendite giù a gennaio : immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo Fca arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...

Mercato Auto - partono in salita le vendite in Italia : -7 - 5% a gennaio. Benzina supera diesel - prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...

Auto - Mit : crollano le immatricolazioni a gennaio -7 - 55% : Roma, 1 feb., askanews, - La Motorizzazione ha immatricolato - nel mese di gennaio 2019 -164.864 Autovetture, con una variazione di -7,55% rispetto a gennaio 2018, durante il quale ne furono ...

Auto - gennaio parte in salita : immatricolazioni giù del 7 - 5% : Comincia in salita il 2019 per il mercato Auto in Italia. In linea con il raffreddamento dell'economia, le immatricolazioni a gennaio hanno segnato un calo del 7,5%, con Fiat Chrysler che perde oltre il 20%. Il primo mese dell'anno dunque ha confermato il trend negativo dell'ultimo trimestre ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sì all'Autorizzazione a procedere e lo stop della Lega - 29 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega; USA e Taleban verso un accordo , 29 gennaio 2019, .

Oroscopo amore di coppia 28 gennaio : risveglio del cuore per l'Ariete - Toro Autoritario : L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 28 gennaio spinge ciascun segno zodiacale a lasciarsi andare all'amore, vivendo i sentimenti senza "freni" e aprendosi a nuove sensazioni. I transiti planetari amorosi sono particolarmente favorevoli per il Sagittario, l'Acquario e il Leone. Anche la Luna dal domicilio undicesimo spinge ad approfondire le emozioni, accettando il rischio di osare in amore, contando sulle previsioni astrologiche delle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio : In Parlamento la richiesta di Autorizzazione a procedere : Indagine sul leghista L’alleato nei guai: ora M5S dovrà decidere chi salvare Entro un mese la Giunta per le autorizzazioni dovrà rispondere al Tribunale dei ministri: determinante il voto 5 Stelle di Ilaria Proietti Comunisti col Rolex di Marco Travaglio Essendo poco pratici del ramo, prendiamo ogni giorno diligenti appunti su caratteristiche e requisiti della sinistra italiana in piena riscossa contro il governo destrorso che stanzia 7 ...