Attacco con acido nella metropolitana di Parigi | paura tra i viaggiatori

Michelle Hunziker sotto Attacco per un video coi domestici : ‘Ipocrisia senza confini’ : La sempre splendida (e amatissima) Michelle Hunziker stavolta è finita al centro di una polemica web: dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram in cui la si vedeva scendere una scala con un bellissimo abito di gala mentre rimbalzavano qua e là le voci dei domestici intenti nei loro normali compiti professionali, la conduttrice ha deciso di rimuoverlo in seguito a tutte le critiche piovute addosso dagli utenti del social in questione. La ...

SPY FINANZA/ L'Attacco a Conte che fa comodo a Usa e Cina : Non bisogna affatto sottovalutare L'attacco di Guy Verhofstadt ad Antonio Conte andato in scena martedì al Parlamento europeo

A Calenda non è piaciuto l'Attacco di Verhofstadt a Conte. E viene contestato : Carlo Calenda è un personaggio controcorrente, soprattutto rispetto all'orientamento generale del Pd, e il suo utilizzo dei social network è intensissimo. Due caratteristiche dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico che vengono confermate dalla nuova polemica che lo ha visto protagonista su Twitter. Ieri è stato il giorno del duro attacco di Guy Verhofstadt, il capogruppo dei liberali all'Europarlamento, nei confronti di Giuseppe Conte, ...

'Non c'è nessun Attacco all'autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale' : Alla presentazione del suo libro a Milano: 'La società si ferma a slogan e troll. Nuova crisi sarà legata all'economia reale, non finanziaria'

Il Governatore Visco : "Non c'è Attacco all'autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale" : "Credo che effettivamente la Banca d'Italia sia indipendente. Non vedo quale sia l'attacco all'autonomia, c'è una visione a volte incerta sulla responsabilità e c'è chi dice non ci può essere indipendenza e irresponsabilità, bisogna darne conto". Lo ha detto il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a Milano, a proposito dei presunti attacchi all'autonomia di Palazzo Koch. "Purtroppo viviamo in una ...

Altobelli : 'Attacco della Juve con CR7 e Salah sarebbe qualcosa di straordinario' : Archiviato il mercato invernale, la Juventus sembrerebbe essere interessata per la prossima estate a Mohamed Salah del Liverpool. Su questo ultimo rumors di mercato si è espresso anche l'ex calciatore Alessandro Altobelli in un'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport. Il campione del mondo 1982 pensa che l'affare Salah sarebbe un altro grande colpo ad effetto dal punto di vista calcistico, mediatico e commerciale. In questo momento è solo ...

Iran - Attacco kamikaze contro bus di Pasdaran : almeno 20 morti : Un attacco suicida è stato compiuto contro un gruppo di Pasdaran, nel sud-est dell'Iran, provocando almeno 20 morti e 20 feriti. Lo riporta l'agenzia statale Irna, aggiungendo che l'attacco compiuto ...

Monopattini elettrici - sotto Attacco hacker accelerano senza controllo : Non è un segreto ormai che quando si tratta di Internet delle Cose e di oggetti connessi i produttori farebbero meglio a proteggere meglio i propri dispositivi, ma l’ultima dimostrazione al riguardo data dalla società di ricerca e sicurezza informatica Zimperium è particolarmente inquietante. Il gruppo ha infatti dimostrato in un video pubblicato in queste ore di essere riuscita a inserirsi all’interno del sistema di controllo del ...

Strasburgo - Conte sotto Attacco. Il premier : «Non sono un burattino - rappresento un intero popolo» : Il Presidente del consiglio ha chiesto solidarietà europea sul fronte migratorio e sul versante della sicurezza e della difesa. Ha parlato della necessità di «una Europa forte» nei confronti della Cina, degli Stati Uniti, della Russia. Le sue parole non hanno convinto: troppo lontane dalle reali preoccupazioni dei partner dell'Italia....

Lazio - Caicedo non esce più : guiderà l'Attacco anche contro il Siviglia : Stop, Immobile dimentica il Siviglia. E' di nuovo tutto nelle grinfie della 'Pantera'. Alle spalle l'ex Correa. Non ci sono più dubbi, Caicedo sarà di nuovo titolare davanti, dopo aver portato alla ...