ATP Buenos Aires | Cecchinato in semifinale | Carballes Baena battuto 7-6 | 6-4

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

ATP Buenos Aires – Cecchinato super in Argentina : Carballes Baena ko in due set - staccato il pass per la semifinale : Che spettacolo Cecchinato in Argentina: l’azzurro vola in semifinale nel torneo ATP di Buenos Aires Continua col sorriso il percorso di Cecchinato al torneo ATP di Buenos Aires. Il tennista italiano ha staccato questa sera il pass per la semifinale del torneo argentino. Il numero 18 al mondo ha avuto la meglio sullo spagnolo Carballes Baena, dopo un’ora e 53 minuti. Dopo un primo set tosto, nel quale l’azzurro ha dovuto ...

ATP Buenos Aires – Thiem manda ko Marterer : l’austriaco avanza in scioltezza ai quarti : Dominic Thiem batte agli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires Maximilian Marterer: tutto facile per il campione in carica Sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club, agli ottavi di finale del torneo ATP della capitale argentina, Dominic Thiem ha battuto Maximilian Marterer per 2-0. Il campione dell’edizione 2018 ha conquistato i quarti di finale con un doppio 6-4, maturato in un’ora e 24 minuti di gioco, ...

ATP Buenos Aires - nottata dolce-amara per l’Italia : bene Cecchinato - sconfitto Fognini : ATP Buenos Aires, Marco Cecchinato approda al terzo turno del torneo argentino, sconfitto invece Fognini ATP Buenos Aires, due azzurri sono stati impegnati questa notte nel secondo turno del torneo argentino. Bella vittoria di Cecchinato che si è sbarazzato con il punteggio di 7-6 6-4 del cileno Garin, approdando dunque al terzo turno dove troverà Carballes Baena. Ha perso invece il numero 1 italiano Fabio Fognini, caduto sotto i colpi di ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Fabio Fognini esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in tre set : Non arrivano buone notizie dall’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il nostro Fabio Fognini (n.15 del mondo) è stato, infatti, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.77 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 22 minuti di partita. Un incontro nel quale i tanti errori del ligure hanno finito per favorire l’iberico, uscito vincitore dal confronto, che affronterà nel prossimo match l’argentino Guido Pella (n.50 ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

Tennis - ATP : Lorenzi rimonta e centra i quarti a New York - fuori Sonego a Buenos Aires : Sonego SCONFITTO - Il 23enne torinese, numero 189 del mondo, ha chiuso con il 56% di punti con la prima e solo il 45% con la seconda. Nel terzo confronto contro Carballes Baena, che l'aveva battuto ...

Tennis - ATP 250 Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Buenos Aires. Il torinese, che nella capitale argentina aveva superato le qualificazioni, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente numero 119 del mondo, ma con una miglior classifica di numero 72, con il punteggio di 7-5 6-1. L’iberico aspetta ai quarti di finale uno tra il nostro Marco Cecchinato e il cileno Christian ...

ATP Buenos Aires - niente derby azzurro : Carballes Baena batte Sonego : ATP Buenos Aires, Carballes Baena ha sconfitto Sonego al secondo turno del torneo argentino: l’azzurro ha perso 7-5 6-1 ATP Buenos Aires, l’azzurro Sonego ha perso contro Carballes Baena al secondo turno del torneo argentino. Sonego ha lottato nel primo set perdendo per 75, più netto invece il crollo nella seconda partita persa per 6-1. niente derby dunque al terzo turno, Carballes Baena potrebbe infatti incontrare Cecchinato, ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in tre set Nicolás Jarry : Ottime notizie dalla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Lorenzo Sonego (n.109 ATP) ha superato il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita e ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del torneo argentino. Un’ottima prestazione del 23enne nostrano che, nonostante le fatiche delle qualificazioni, ha espresso un Tennis di alto livello, specie dal secondo parziale ...

ATP Buenos Aires – Sonego supera in rimonta il cileno Jarry : per l’azzurro si spalancano le porte degli ottavi : Dopo il primo set perso al tie-break, il tennista italiano alza i giri del motore e si prende una splendida vittoria in tre set Vittoria sudata e meritata per Lorenzo Sonego, che stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il tennista italiano parte male al cospetto del cileno Jarry, indirizzando poi il match su binari favorevoli con il passare dei minuti, riuscendo così a portare a casa la vittoria. Il primo ...