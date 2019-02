Atletico Madrid Juventus | Bonucci suona la carica | obiettivo Champions

Atletico Madrid-Juventus : tegola per Simeone - un titolare va ko : Atletico MADRID JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, Simeone dovrà fare a meno del suo terzino sinistro, Hernandez, in vista del match d’andata di Champions League contro la Juventus. Un brutto ko che priverà il tecnico del Colchoneros del campione del mondo francese. L’Atletico Madrid sarà chiamato a sostituire Hernandez con Felipe […] More

Bale - il gesto dell’ombrello contro l’Atletico Madrid costa caro : il gallese rischia 12 giornate di squalifica : Gareth Bale rischia una lunga squalifica. L’esterno del Real Madrid rischia fino a 12 giornate di stop per il gesto dell’ombrello fatto contro l’Atletico Madrid “gesto osceno e disdegnoso”, con queste parole la Liga ha descritto l’esultanza di Gareth Bale dopo il gol del definitivo 1-3 contro i rivali dell’Atletico Madrid. L’esterno gallese ha pensato bene di mostrare ai tifosi Colchoneros il ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Rinnovo Simeone - all’Atletico Madrid fino al 2022 : Addio Inter : Rinnovo Simeone – Diego Pablo Simeone ha rinnovato con l’Atletico Madrid. Lo ha annunciato, con un videotweet, lo stesso club ‘Colchonero‘, mettendo fine una volta per tutte alle voci su una possibile partenza a fine stagione dell’allenatore di origini argentine. Rinnovo Simeone, Addio Inter Il nome del Cholo Diego Pablo Simeone era stato anche accostato più […] L'articolo Rinnovo Simeone, all’Atletico ...

Atletico Madrid - Simeone rinnova fino al 2022 : Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter è incerto. Tanti sono gli allenatori accostati, già, ai nerazzurri. Tra questi anche Simeone.Ciao Inter! Diego Simeone si allontana dai nerazzurri. Il Cholo ha rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid fino al 2022. Da qualche settimana il nome di Simeone è stato accostato con insistenza alla panchina nerazzurra, specie ora che le cose per Spalletti non stanno andando ...

Atletico Madrid : Simeone rinnova - in panchina fino al 2022 : Madrid - Adesso c'è anche l'ufficialità: Diego Pablo Simeone sarà l'allenatore dell'Atletico Madrid fino al 2022. I colchoneros, mercoledì prossimo avversari della Juve nell'andata degli ottavi di ...

Atletico Madrid - Simeone rinnova fino al 2022 : Rinnovo Simeone Atletico Madrid – Diego Simeone e l’Atletico Madrid assieme per altri tre anni. Attraverso un video apparso sui propri profili social ufficiali, il club ha annunciato la firma del tecnico argentino che rimarrà con i Colchoneros fino al 2022. Juventus-Atletico Madrid si avvicina: via alla vendita riservata dei biglietti Simeone è alla guida […] L'articolo Atletico Madrid, Simeone rinnova fino al 2022 è stato realizzato ...

Atletico Madrid : ufficiale - Simeone rinnova fino al 2022 : Madrid - A pochi giorni dall'ottavo di finale di Champions League contro la Juventus , Diego Simeone prolunga il suo rapporto con l' Atletico Madrid . Il Cholo ha esteso fino al 2022 il suo contratto ...

Atletico Madrid - Diego Simeone ha rinnovato fino al 2022 : #EnamoradoDelAtleti, innamorato dell'Atletico. Un hashtag che racconta molto dei sentimenti di Diego Pablo Simeone , che ha ufficialmente rinnovato con i Colchoneros fino al 2022 . L'allenatore ...

Atletico Madrid - Simeone rinnova il contratto fino al 2022 : #Simeone2022 #EnamoradoDelAtleti #14 pic.twitter.com/PoygeSRItR - Atlético de Madrid, @atletienglish, February 14, 2019 Prosegue il matrimonio tra Diego Simeone e l'Atletico Madrid. Lo ha reso noto il ...

Atletico Madrid - Diego Simeone si lega ai ‘Colchoneros’ : ufficiale il rinnovo fino al 2022 : Il manager dei ‘Colchoneros’ ha firmato fino al 2022, rinnovando il precedente contratto in scadenza nel 2020 L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo con una nota sul proprio sito ufficiale, pubblicando a corredo anche un video dell’argentino. Il Cholo ha allungato il suo precedente accordo in scadenza ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...